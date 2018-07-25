Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın

Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz? Dünyanın en ilginç bilgileri...

1 / 28 Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.

2 / 28 Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer. Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzini dışarı üfler.

3 / 28 Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.

4 / 28 En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.

5 / 28 Yazın yolcuların en çok kullandığı iki cümle, “Klimayı biraz daha açar mısın? Hiç soğuk gelmiyor” oluyor. SEAT uzmanına göre çoğu zaman “sorun sıcaklıktan değil, otomobilin içindeki hava akışının yönünden kaynaklanıyor.” Hava akışının otomobil içinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için “menfezler doğrudan insanların yüzüne değil, yukarı doğrultulmalı.” Bu sayede “hava otomobilin içinde dolaşım sağlıyor ve her bir yolcuya eşit oranda temas ediyor.”

6 / 28 En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında “camlar buğulanıyor.” Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek “hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini” vurguluyor.

7 / 28 Bunları biliyor musunuz? Dünyanın en ilginç bilgileri...

8 / 28 Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?

9 / 28 Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...

10 / 28 Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.

11 / 28 Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.

12 / 28 Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğimi biliyor musunuz?

13 / 28 Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

14 / 28 Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

15 / 28 Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor. İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.

16 / 28 Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor. Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.

17 / 28 Feng Şui, insanların çevreyle, mekânlarla ve nesnelerle uyumunu sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Böylece evrendeki ruhsal enerji ile insanların etraflarındaki objelerin uyumu böylece sağlanılmaya çalışılıyor. Enerjinin akışını engellemenin ise şanssızlık getirileceğine inanılıyor.

18 / 28 Avrupa kültüründe uğursuzluk getirdiklerine inanılan, efsanelerde kötü karakterler olduğuna inanılan ejderhalar, Çin'de ise aksine iyiliğin ve bilgeliğin sembolüdür.

19 / 28 Bu sebeple günümüzde Hong Kong ve Çin merkezli kimi şirketler daha fazla para kazanmak adına Feng Şui danışmanlığı alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş büyük devlet bankasından biri olan The Bank of China'da işlerin yolunda gitmemesinde Feng Şui felsefesini yeterince takip etmemesi gösteriliyor.

20 / 28 Herhangi bir kurşun kalemi fotoğraftakine benzer bir hale getirdikten sonra elektronik bir kalem olarak kullanabilirsiniz. Kalemi oyduğunuz o kısımdan tuttuğunuz zaman vücuttaki elektriği kaleme aktarmış oluyorsunuz ve kurşun kalem oluyor size elektronik kalem.

21 / 28 Meşhur çikolatada bulunan nu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz.

22 / 28 Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlaraına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şakpalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlandı.

23 / 28 Bu şekerleme çubuklarındaki minik delik sayesinde çubuk şekerlemeye ilk batırıldığında bu delikten içeri giren şekerin, çubuğa daha sıkı tutunması kolaylaşıyor.

24 / 28 Alüminyum folyolarınızın, siz çekerken kutusunda durması için kutunun köşelerinde delikler var. Tek yapmanız gereken folyoyu çekerken ön ve arka kısmındaki deliklere parmaklarınızı bastırmanız halinde siz folyoyu çekerken, folyo kutunun içinde kalacaktır.

25 / 28 Bir iç çamaşırının normal bileşeni olarak kasık bölgesinde ek kumaş parçası bulunur. bunun bazı nedenleri vardır. Farklı üreticiler tarafından imal edilmiş külot ek kumaş alanına bakarsanız genellikle her iki tarafın da gizlenmiş bir dikişle dikildiğini görebilirsiniz. Şimdiye kadar bir çift kadın külotu ya da daha iyi marka erkek iç çamaşırı diken varsa çok iyi bilir ki bu iki dikişi doğru şekilde dikmek çok zordur. Bu yüzden bu alanda daha ucuz olan tek dikiş kullanılması yaygın hale gelmektedir ve bu da cep benzeri bir açıklık oluşmasına neden olmaktadır. Tek dikiş kullanmanın amacı malzemeden tasarruf etmek değil giysiyi daha hızlı dikmektir. Ek kumaş parçasının sadece bir ucu dikilerek giysi başına 10 saniyeden 30 saniyeye kadar tasarruf edilebilir ve üretilen giysilerin sayısıyla çarpıldığında bunun önemli bir zaman tasarrufu olduğu görülebilir.

26 / 28 Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

27 / 28 Eski pantolonlarda bulunan bu halkanın bir işlevi var aslında. Bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağı sarkmamasını sağlarsınız.