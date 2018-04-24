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Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının ardından en çok yeni otomobil alanlar için sigorta ucuzladı.

Tavandan önceki fiyatlara göre fiyatlar yüzde 17 geriledi

Trafikte tavan en çok yeni araçlara yaradı

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Trafik sigortası primlerini tavan fiyat uygulaması getirildikten sonra ortalama fiyatlar gerilerken bu düzenleme en fazla yeni otomobil alıp sisteme giriş yapan sürücülere yaradı. Düzenlemenin ardından sisteme ilk kez giren 4’üncü basamaktaki sürücülerin sigorta primi ortalama yüzde 17 düştü.
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Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, düzenleme gelmeden önceki 2017 yılının ilk üç ayı ile 2018’in ilk üç ayı karşılaştırıldığında düzenlemeden en çok yararlanan bir başka kesim 3 yıl otomobil kullanan ve kaza yapmayan 6’ncı basamaktaki sürücüler oldu. Altıncı basamaktaki sürücülerin ortalama primleri de yüzde 9 geriledi. Trafik sigortasında sisteme ilk kez girenler 4’üncü basamaktan başlıyor. Eğer kaza yapmaz ise 5’inci basamağa yükseliyor.
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UZMANLIK BOŞA GİTTİ

UZMANLIK BOŞA GİTTİ
Üçüncü yıl yine kaza yapmaz ise 6’ncı basamağa çıkıp 3’üncü yıldan itibaren hasarsızlığı bozulmaz ise 7’nci basamaktan devam ediyor. Eğer kaza yaparsa 3 ardından iki yıl üst üste kaza yaparsa 2 ve 3’üncü yıldan itibaren ise 1’inci basamakta yer alıyor ve doğal olarak bu kesimin primi en yüksek düzeyde bulunuyor. Tavandan en fazla yeni otomobil alanların yararlanmasına şirketlerin uzmanlıklarını kullanarak kötü sürücülere yüksek fiyat uygulayamamaları neden oldu.
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7’NCİ BASAMAKTAN ÇOK ARAÇ

7’NCİ BASAMAKTAN ÇOK ARAÇ
1’inci basamak göz ardı edildiğinde toplam yazılan primlerde 7’nci basamak % 10.6 ile ilk sırada. Bu, şirketlerin az kaza yapan araçları sigortalamak için yarıştıklarını gösteriyor.
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KAZA YAPANIN PRİMİNİ HAVUZ YÜKSELTTİ

KAZA YAPANIN PRİMİNİ HAVUZ YÜKSELTTİ
3 yıl veya daha fazla kaza yapan sürücülerin ortalama primi yüzde 34 yükselmiş görünmesine rağmen yazılan toplam primlerin yüzde 33.8 yükselmesi bu tutarın havuz sistemi nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Havuz sistemi ile risk dağıtılınca tüm şirketler çok kaza yapan araçları sigortalamaya başladı. Ocak-Mart 2017’de sigorta yapılmadığı için düşük görünen primler havuz sistemi ile sigorta yapıldığı için yükselmiş gibi göründü.
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Anahtar Kelimeler:
trafik sigorta

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