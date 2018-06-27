Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Son yıllarda dünyada pek çok ülke belirli oranlarda yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı vermeye başladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler

1 / 21 Yurt dışında iş sahibi olmak ve çocuğunu yurt dışında yetiştirmek isteyen maddi durumu yerinde kişilere ise bu fikir oldukça cazip geliyor. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı almak isteyenler için en cazip seçenekler arasında

2 / 21 Almanya

3 / 21 Avrupa Birliği'nin ekonomik alanda en güçlü ülkeleri arasında gösterilen Almanya, kendi ülkesinde iş kurmak isteyenlere 250 bin euro karşılığında oturum izni vererek ileriki yıllarda ise vatandaş olma şansı sunuyor.

4 / 21 İrlanda

5 / 21 Büyük Britanya'nın yeşillikler içindeki ülkesi İrlanda'da vatandaşlık hakkına sahip olmak için ise ülkede 400 bin euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmak gerekiyor.

6 / 21 İngiltere

7 / 21 Cazibe merkezi haline gelmiş olan ülkelerden İngiltere'de ise en az 1 milyon sterlinlik yatırım yapanlar veya herhangi bir ortaklığa imza atanlar oturum izni ve sonrasında vatandaşlık hakkına sahip olabiliyor.

8 / 21 Kanada

9 / 21 Gelişmişlik oranı ile dikkatleri üzerine çeken Kanada'da ise vatandaşlık hakkı elde etmek için 800 bin dolarlık bir banka hesabı ve en az 400 bin dolarlık bir yatırım yapmak gerekiyor.

10 / 21 İspanya

11 / 21 Akdeniz'in sevilen ülkelerinden olan İspanya'da ise oturum izni ve AB ülkelerine vizesiz seyahat etmek için ülkede 160 bin euro değerinde konut almak yetiyor.

12 / 21 Yunanistan

13 / 21 Yunanistan'da en az 250 bin liralık konut alanlara 5 yıl boyunca oturum izni hakkı veriliyor. Bunun yanında ise ülkede 300 bin euroluk istihdam sağlayana ise 3 senelik çalışma ve oturma izni veriliyor.

14 / 21 ABD

15 / 21 Amerika'da bazı özel bölgelerde en az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar veya 1 milyon dolarlık bir iş kuranlara süre sınırı olmaksızın oturum izni sağlanıyor. Yatırımlar 5 yılı geçtiğinde ise vatandaşlık hakkı doğuyor.

16 / 21 Hong Kong

17 / 21 Ülkede en az 1 milyon 260 bin euro değerinde yatırım yapanlar vatandaş olma hakkı elde ediyor.

18 / 21 Karadağ

19 / 21 Karadağ'da en az 500 bin euro yatırım yapanlara vatandaşlık hakkı tanınıyor.

20 / 21 Ukrayna