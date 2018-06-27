FİNANS

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok ülkesi belirli bir miktardaki yatırım ile vatandaşlık hakkına sahip olma imkanı sunuyor.

Son yıllarda dünyada pek çok ülke belirli oranlarda yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı vermeye başladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler

1 / 21

Yurt dışında iş sahibi olmak ve çocuğunu yurt dışında yetiştirmek isteyen maddi durumu yerinde kişilere ise bu fikir oldukça cazip geliyor. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı almak isteyenler için en cazip seçenekler arasında
2 / 21

Almanya
3 / 21

Avrupa Birliği'nin ekonomik alanda en güçlü ülkeleri arasında gösterilen Almanya, kendi ülkesinde iş kurmak isteyenlere 250 bin euro karşılığında oturum izni vererek ileriki yıllarda ise vatandaş olma şansı sunuyor.
4 / 21

İrlanda
5 / 21

Büyük Britanya'nın yeşillikler içindeki ülkesi İrlanda'da vatandaşlık hakkına sahip olmak için ise ülkede 400 bin euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmak gerekiyor.
6 / 21

İngiltere
7 / 21

Cazibe merkezi haline gelmiş olan ülkelerden İngiltere'de ise en az 1 milyon sterlinlik yatırım yapanlar veya herhangi bir ortaklığa imza atanlar oturum izni ve sonrasında vatandaşlık hakkına sahip olabiliyor.
8 / 21

Kanada
9 / 21

Gelişmişlik oranı ile dikkatleri üzerine çeken Kanada'da ise vatandaşlık hakkı elde etmek için 800 bin dolarlık bir banka hesabı ve en az 400 bin dolarlık bir yatırım yapmak gerekiyor.
10 / 21

İspanya
11 / 21

Akdeniz'in sevilen ülkelerinden olan İspanya'da ise oturum izni ve AB ülkelerine vizesiz seyahat etmek için ülkede 160 bin euro değerinde konut almak yetiyor.
12 / 21

Yunanistan
13 / 21

Yunanistan'da en az 250 bin liralık konut alanlara 5 yıl boyunca oturum izni hakkı veriliyor. Bunun yanında ise ülkede 300 bin euroluk istihdam sağlayana ise 3 senelik çalışma ve oturma izni veriliyor.
14 / 21

ABD
15 / 21

Amerika'da bazı özel bölgelerde en az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar veya 1 milyon dolarlık bir iş kuranlara süre sınırı olmaksızın oturum izni sağlanıyor. Yatırımlar 5 yılı geçtiğinde ise vatandaşlık hakkı doğuyor.
16 / 21

Hong Kong
17 / 21

Ülkede en az 1 milyon 260 bin euro değerinde yatırım yapanlar vatandaş olma hakkı elde ediyor.
18 / 21

Karadağ
19 / 21

Karadağ'da en az 500 bin euro yatırım yapanlara vatandaşlık hakkı tanınıyor.
20 / 21

Ukrayna
21 / 21

Ukrayna'da şirket hesabı açarak en az 100 bin dolar yatırarak süresiz oturum hakkı elde edilebiliyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasaport vatandaşlık ulke

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.