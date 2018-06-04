Çalışanlar dikkat! Bunları yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Avukat Hasan Erdem, İş Kanunu madde 25/II'de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri ve ilgili Yargıtay kararlarını derledi.

İşte İş Kanununa göre işten atılma sebepleri

1 / 15 E-mail üzerinden işverene hakaret b) İşçinin, işveren veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve ithamlarda bulunması.

2 / 15 Yargıtay tarafından, işverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunduğu, davalı işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmesinin İş Kanunu 25/II-b maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacağı belirtilmiştir.

3 / 15 Kasiyere kameradan taciz etti c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4 / 15 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 2015/16467 E. ve 2017/16074 K. sayılı ilamına konu olayda davacının mağaza çalışanlarından birine "kameradan seni izliyorum çok güzel gözüküyorsun", "benim biricik kasiyerim, en güzel kasiyerim", "parfümünden etkilendiği'', "mini şortun kendisine çok yakıştığı" şeklinde sözler söylemesinin muhatabını rahatsız edici nitelilkte olduğundan bahisle Yargıtay tarafından işverence yapılan fesih haklı sayılmıştır.

5 / 15 Sosyal medyadan şefe hakaret d) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

6 / 15 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2015/27643 E. ve 2016/7929 K. sayılı ilamına konu olan davada, davacı bir sosyal paylaşım sitesinde "iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramayan adamlar müdür olursa basit bir resmi yazıya cevap yazmayan gerizekalılar şef olur ….'de iş hayatı saçma sapan ilerliyor."

7 / 15 şeklinde paylaşımda bulunduğunun görüldüğü belirtilmiştir. Yargıtay tarafından, yapılan paylaşımın davalı işyerine yönelik olduğu ve davacının söz konusu hakaret ve sataşma içeren paylaşımının işverene haklı fesih imkanı verdiği belirtilmiştir.

8 / 15 Hurdaları kendi kamyonuna yükledi e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

9 / 15 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 2015/18766 E. ve 2017/24395 K. sayılı ilamına konu olayda temizlik görevlisi ve hastanedeki atık malzemelerini toplamakla görevli olan davacının iş akdi davalı işveren tarafından, davalıya ait hastanenin tamir edilmek üzere çıkartılan kapı pervazlarının belirli bir yere konulmak yerine davacı tarafından kendi kamyonuna hurda malzemeleriyle birlikte yüklenmesi, dolayısıyla davacının kurum malını hurda olarak satıp gelir elde etmeye çalışma sebebiyle feshedilmiştir.

10 / 15 Yargıtay tarafından, davacının bu eyleminin haklı fesih sebebi oluşturduğu belirtilmiştir

11 / 15 f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

12 / 15 g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

13 / 15 h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

14 / 15 İş güvenliğini tehlikeye düşürmek i) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.