Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu!

İşte Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralama...
Türkiye'den hangi üniversite listeye girdi?
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Öncelikle ilk 10 üniversiteye bir bakalım...
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1. Oxford Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 20,409 Personel başına öğrenci sayısı: 11.2 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54
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2. Cambridge Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 18,389 Personel başına öğrenci sayısı: 10.9 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
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3. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci sayısı: 2,209 Personel başına öğrenci sayısı: 6.5 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 27 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69
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Stanford Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 15,845 Personel başına öğrenci sayısı: 7.5 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 22 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 42 : 58
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci sayısı: 11,177 Personel başına öğrenci sayısı: 8.7 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 34 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63
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Harvard Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 20,326 Personel başına öğrenci sayısı: 8.9 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 26 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: n/a
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Princeton Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 7,955 Personel başına öğrenci sayısı: 8.3 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 24 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
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Imperial College London
Öğrenci sayısı: 15,857 Personel başına öğrenci sayısı: 11.4 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 55 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63
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Şikago Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 13,525 Personel başına öğrenci sayısı: 6.2 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 25 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 44 : 56
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ETH Zürih
Öğrenci sayısı: 19,233 Personel başına öğrenci sayısı: 14.6 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69
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1001+ Yeditepe Üniversitesi
Şimdi Türk üniversitelerinin sıralamasına geçelim... (Sıralama sondan başa doğru devam etmektedir) Öğrenci sayısı: 23,260 Personel başına öğrenci sayısı: 25.1 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 1 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 52 : 48
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1001+ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 42,911 Personel başına öğrenci sayısı: 18.8 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 4 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 56 : 44
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1001+ Gazi Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 78,021 Personel başına öğrenci sayısı: 28.2 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 3 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 49 : 51
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1001+ Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 58,134 Personel başına öğrenci sayısı: 17.6 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 2 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 55 : 45
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1001+ Ankara Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 65,703 Personel başına öğrenci sayısı: 17.0 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 4 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 53 : 47
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1001+ Anadolu Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 1,824,383 Personel başına öğrenci sayısı: 864.6 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 1 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi:41 : 59
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801-1000 Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 35,670 Personel başına öğrenci sayısı: 28.5 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 4 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi:38 : 62
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801-1000 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 5,053 Personel başına öğrenci sayısı: 16.0 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 1 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
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801–1000 Marmara Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 78,666 Personel başına öğrenci sayısı: 39.5 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 3 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 49 : 51
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801–1000 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci sayısı: 4,211 Personel başına öğrenci sayısı: 18.6 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 4 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 : 54
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801–1000 Istanbul Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 96,144 Personel başına öğrenci sayısı: 45.9 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 6 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 48 : 52
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801–1000 Erciyes Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 35,263 Personel başına öğrenci sayısı: 25.3 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 2 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 47 : 53
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801–1000 Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 33,904 Personel başına öğrenci sayısı: 26.3 Yabancı öğrenci yüzdesi: 2 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
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601–800 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 26,739 Personel başına öğrenci sayısı: 26.3 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 7 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 44 : 56
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601–800 İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 36,061 Personel başına öğrenci sayısı: 16.9 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 4 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 34 : 66
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601–800 Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 39,181 Personel başına öğrenci sayısı: 18.3 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 57 / 43
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601–800 Gebze Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 5,781 Personel başına öğrenci sayısı: 23.1 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 2 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 34/66
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601–800 Atılım Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 7,100 Personel başına öğrenci sayısı: 16.1 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 43/57
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401–500 Boğaziçi Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 11,967 Personel başına öğrenci sayısı: 26.8 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 8 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 49/51
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401–500 Bilkent Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 10,007 Personel başına öğrenci sayısı: 14.4 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45/55
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351–400 Sabancı Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 3,247 Personel başına öğrenci sayısı: 20.0 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 9 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 41/59
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301–350 Koç Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 5,172 Personel başına öğrenci sayısı: 14.9 Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 10 Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 52/48
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