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En yüksek maaşa sahip ülkeler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.05.2018 16:16 | Son Güncelleme

Deutsche Bank dünyanın en büyük ve en güçlü şehirleri arasından insanların en çok para kazandığı şehirleri belirledi.

Listeye göre aylık net maaşın 2.000 dolardan fazla olduğu şehirler şu şekilde sıralandı...

Net gelir 2 bin doların üzerinde

1 / 28

28. Viyana, Avusturya

28. Viyana, Avusturya
2.425 $
2 / 28

27. Vancouver, Kanada

27. Vancouver, Kanada
2.458 $
3 / 28

26. Brüksel, Belçika

26. Brüksel, Belçika
2.480 $
4 / 28

25. Berlin, Almanya

25. Berlin, Almanya
2.482 $
5 / 28

24. Toronto, Kanada

24. Toronto, Kanada
2.519 $
6 / 28

23. Hong Kong, Hong Kong

23. Hong Kong, Hong Kong
2.550 $
7 / 28

22. Edinburgh, Birleşik Krallık

22. Edinburgh, Birleşik Krallık
2.565 $
8 / 28

21. Auckland, Yeni Zelanda

21. Auckland, Yeni Zelanda
2.723 $
9 / 28

20. Dublin, İrlanda

20. Dublin, İrlanda
2.762 $
10 / 28

19. Paris, Fransa

19. Paris, Fransa
2.886 $
11 / 28

18. Wellington, Yeni Zelanda

18. Wellington, Yeni Zelanda
2.946 $
12 / 28

17. Helsinki, Finlandiya

17. Helsinki, Finlandiya
2.988 $
13 / 28

16. Stockholm, İsveç

16. Stockholm, İsveç
2.999 $
14 / 28

15. Tokyo, Japonya

15. Tokyo, Japonya
3.004 $
15 / 28

14. Amsterdam, Hollanda

14. Amsterdam, Hollanda
3.058 $
16 / 28

13. Singapur

13. Singapur
3.099 $
17 / 28

12. Melbourne, Avustralya

12. Melbourne, Avustralya
3.263 $
18 / 28

11. Londra, Birleşik Krallık -

11. Londra, Birleşik Krallık -
3.381 $
19 / 28

10. Frankfurt, Almanya

10. Frankfurt, Almanya
3.389 $
20 / 28

9. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

9. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
3.447 $
21 / 28

8. Kopenhag, Danimarka

8. Kopenhag, Danimarka
3.462 $
22 / 28

7. Chicago, ABD

7. Chicago, ABD
3.650 $
23 / 28

6. Oslo, Norveç

6. Oslo, Norveç
3.664 $
24 / 28

5. Boston, ABD

5. Boston, ABD
3.740 $
25 / 28

4. Sidney, Avustralya

4. Sidney, Avustralya
3.914 $
26 / 28

3. New York, ABD

3. New York, ABD
4.115 $
27 / 28

2. San Francisco, ABD

2. San Francisco, ABD
4.974 $
28 / 28

1. Zürih, İsviçre

1. Zürih, İsviçre
5.764 $
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Anahtar Kelimeler:
maaş gelir Deutsche Bank

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