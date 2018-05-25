En yüksek maaşa sahip ülkeler

Listeye göre aylık net maaşın 2.000 dolardan fazla olduğu şehirler şu şekilde sıralandı...
Net gelir 2 bin doların üzerinde
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28. Viyana, Avusturya
2.425 $
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27. Vancouver, Kanada
2.458 $
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26. Brüksel, Belçika
2.480 $
4 / 28
25. Berlin, Almanya
2.482 $
5 / 28
24. Toronto, Kanada
2.519 $
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23. Hong Kong, Hong Kong
2.550 $
7 / 28
22. Edinburgh, Birleşik Krallık
2.565 $
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21. Auckland, Yeni Zelanda
2.723 $
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20. Dublin, İrlanda
2.762 $
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19. Paris, Fransa
2.886 $
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18. Wellington, Yeni Zelanda
2.946 $
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17. Helsinki, Finlandiya
2.988 $
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16. Stockholm, İsveç
2.999 $
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15. Tokyo, Japonya
3.004 $
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14. Amsterdam, Hollanda
3.058 $
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13. Singapur
3.099 $
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12. Melbourne, Avustralya
3.263 $
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11. Londra, Birleşik Krallık -
3.381 $
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10. Frankfurt, Almanya
3.389 $
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9. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
3.447 $
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8. Kopenhag, Danimarka
3.462 $
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7. Chicago, ABD
3.650 $
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6. Oslo, Norveç
3.664 $
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5. Boston, ABD
3.740 $
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4. Sidney, Avustralya
3.914 $
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3. New York, ABD
4.115 $
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2. San Francisco, ABD
4.974 $
28 / 28
1. Zürih, İsviçre
5.764 $
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