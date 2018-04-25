Erken seçim memur ve emeklinin pazarlık gücünü kırdı

Seçimler zamanında, yani 2019 yılının Kasım ayında yapılmış olsaydı, memur ve memur emeklileri seçimlere 2-3 ay kala oturulacak toplu sözleşme masasında pazarlık gücü daha yüksek olacaktı.

Pazarlık gücünü kaybetti

1 / 13 Seçimlerin erkene alınması, milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam planını etkildedi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, seçimlerin erkene alınmasıyla 3 toplu sözleşme dönemini kaybetmiş olduklarını ifade eden bir Memur-Sen yetkilisi, pazarlık gücü azalan memurların önümüzdeki 5 yıl boyunca seçim fırsatını kullanma şansı kalmadığını söyledi.

2 / 13 Memurlarla emeklilerin maaş zammı iki yılda bir yapılan toplu sözleşme masasında belirleniyor. İki yıllık zamlarla diğer sosyal hakların pazarlık edildiği toplu sözleşme masası, sonu tek rakamla biten yıllarda yapılıyor.

3 / 13 En son geçen yıl yapılan görüşmelerde 2018 ve 2019 yıllarında uygulanacak zamlar belirlenmişti. Bir dahaki toplu sözleşme görüşmeleri 2019 yılının ağustos ayında yapılacak ve o görüşmelerde 2020 ile 2021 yıllarının zamları netleşecek.

4 / 13 Seçimler zamanında, yani 2019 yılının Kasım ayında yapılmış olsaydı, memur ve memur emeklileri seçimlere 2-3 ay kala oturulacak toplu sözleşme masasında pazarlık gücünü daha iyi kullanıp yüksek zam alma şansı yakalayabilecekti. Ancak seçimler erkene alınınca 2019 görüşmelerinin avantajı tümden ortadan kalkmış oldu.

5 / 13 SEÇİM ÖNCESİ ÇOK FARKLI Erken seçimi Sözcü'ye değerlendiren Memur-Sen yetkilileri, sürpriz kararın memur ve memur emeklisinin alacağı zamlar açısından ‘çok kötü' olduğunu söyledi.

6 / 13 Seçimler öncesi yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde doğal olarak pazarlık güçlerinin daha yüksek olduğunu belirten sendikacı, “Erken seçim bu yıl, yerel seçimler de seneye martta yapılacak. Biz seneye ağustos ayında toplu sözleşme masasına oturduğumuzda seçimler yapılmış, bitmiş olacak. Dolayısıyla bizim için gelecek 5 yıl kayıp yıl gibi olacak." dedi

7 / 13 Sendikacı, "2-3 toplu sözleşme döneminin avantajını kaybedeceğiz. Masaya seçimlerden önce oturmakla seçimlerden sonra oturmak arasında büyük fark var. Seçim öncesinde konuşursanız sizin eliniz güçlü, sonrasında ise onların eli güçlü oluyor” diye konuştu.

8 / 13 Seçimlerin sürpriz bir şekilde öne alınması, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde memurlarla ilgili çıkarılacak yasaların hazırlık aşamalarını da etkileyecek.

9 / 13 Seçimler zamanında, 2019'un Kasım ayında yapılmış olsaydı, o tarihe kadar çıkarılacak uyum yasalarında memur söz sahibi olma şansını kullanabilecekti. Ancak uyum yasaları şimdi seçim sonrasına kaldığı için artık memur sendikalarından gelen görüşleri yasalara yansıtma konusunda hükümetlerin eli daha rahat olacak.

10 / 13 SEÇİM VAATLERİNİN FATURASI KÜÇÜLDÜ Hükümet, seçimleri erkene alarak en az 1.5 yıl boyunca uygulamak zorunda kalacağı seçim vaatlerinin faturasını da azaltmış oldu.

11 / 13 Seçimler zamanında yapılmış olsaydı bu yıl da dahil olmak üzere 2019'un sonuna kadar geçecek sürenin tamamı seçmene yönelik popülist politikaların hayata geçirilmesi için kullanılacak, bu da bütçede büyük tahribata yol açacaktı.

12 / 13 Erken seçim sayesinde hükümet vaatlerini 2 aylık döneme sığdırmaya çalışacak, bütçeden seçmene yönelik yapılacak gelir azaltıcı ya da gider artırıcı politikaların etkisi daha sınırlı kalmış olacak.