FİNANS

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Neşe Ünlü, aile ekonomisine katkı sağlamak için devlet desteği ile mantar üretim tesisi kurdu. Aylık 1 ton üzerinde mantar üretimi yapan Ünlü, kendi ayakları üzerinde durmanın gurur verici olduğunu söyleyerek; 'Eşinin eline değil, gözüne bakmak daha güzel' dedi.

Kırsal Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Ünlü, 2 yıl önce kendi ayakları üzerinde durmak amacıyla iş kurmak istedi. Eşi Emre Ünlü'nün desteğini de alan Neşe Ünlü, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak yetkililerle görüştü. Lise mezunu Ünlü, Genç Çiftçi Projesi'ne katıldı.İstiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren Ünlü, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak üretim tesisini kurdu.

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra iş yerine gitti

Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı. Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu.
Ev kadını olmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini ifade eden Neşe Ünlü, "Ailemin ekonomisine katkı sağlamak için bu işe başladım. Evde boş boş oturmak istemiyordum. Eşim de bana destek verdi. Kırsal bir mahallede yaşadığımız için yapabileceklerimiz belli. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Onlar da bana yardımcı oldu. Yapabileceğim en uygun işin, mantar üretimi olduğuna karar verdim. Devletten aldığım destekle de tesisimi kurdum" dedi.

'KADINLAR CESUR OLSUN'

'KADINLAR CESUR OLSUN'
Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Eşe bağlı olmak bizim ilk kuralımız, ama eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel. Eşim bana destek oldu. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Artık yapabileceklerimi de gördü. Yaptığım iş bana gurur veriyor. Kadınlar yapabilir miyim diye tereddüt yaşamasın. Kendilerine güvensinler. Cesaretli olsunlar. Cesaret bu işin olmazsa olmazı" diye konuştu.
İstiridye mantarının geniş yapraklı bir mantar türü olduğunu, kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, şunları söyledi:
"Sabah çocuklarımı okula gönderiyorum. Daha sonra ise mantarlarla ilgileniyorum. Havanın durumuna göre ısısını ve nemini ayarlıyorum. Haftada bir kez hasat yapıyoruz. Aylık 1 ton üretimim var. İstiridye mantarı geniş yapraklı bir mantardır. Çevremizdeki insanlar, bizim sayemizde istiridye mantarını artık tanıyor. Bu iş hakkında fikir sahibi olmak isteyenler gelip bizimle görüşüyor, fikir sahibi oluyor. (DHA)
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Denizli Mantar

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