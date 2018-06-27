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Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, İmar Barışı için başvuruların 8 Haziran'da başladığını anımsatarak, "Aradan geçen sürede İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu." dedi.

Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. (Yapı Kayıt Belgesi için) Son ödeme tarihi ise 31 Aralık

İmar barışında süre uzatılmayacak

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) iş birliğinde, İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında "İmar Barışı Paneli" düzenlendi.
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GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Demirtaş, herkesin, bulunduğu bölgede, binasında, konutunda mutlaka bir problem yaşadığını kaydederek, Türkiye genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu anlattı.
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Bu sorunu gidermek için birtakım düzenlemeler yaparken ve bunların sunumlarını Bakanlar Kurulu'nda gerçekleştirirken Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuda bir çalışma yapılması talimatı verdiğini dile getiren Demirtaş, tüm sorunları kapsayacak bir kanunlar manzumesi oluşturduklarını, meclisin tatile girmesi nedeniyle bu maddeleri düzenleme haline getirdiklerini söyledi.
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Demirtaş, İmar Barışı sayesinde hem vatandaşın binasıyla ilgili yasal kovuşturmaların ortadan kalktığını ve tapusunun kendisine verildiğini kaydederek, "Aynı zamanda oradan elde edilen gelirle o binalar arasında sıkıntılı varsa onların dönüştürülmesiyle alakalı bir imkan sunuyoruz." diye konuştu.
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'Gelir kentsel dönüşümde kullanılacak'

'Gelir kentsel dönüşümde kullanılacak'
Demirtaş, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da alınmaya başlandığını anımsattı.
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Hem seçim sürecinin hem de Ramazan Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle İmar Barışı sürecini çok anlatamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Aradan geçen sürede İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapılıyor. Ancak sistemin tıklanma sayısı, sisteme giriş sayısı daha fazla. Şu anda 2 milyonun üzerinde İmar Barışı için sisteme giriş var" Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık." ifadelerini kullandı.
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Şu anda basit yapıların daha çok müracaat ettiğini dile getiren Demirtaş, halihazırda bağımsız bölüm için ortalama ödenecek rakam olarak 2 bin 500 liranın çıktığını, ancak bu rakamın ilerleyen dönemde ortalama 5 bin liraya yükseleceğini düşündüklerini anlattı.
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Demirtaş, buradan elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını aktaran Demirtaş, belediyelere, yaklaşık 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli olarak sıfıra yakın faizlerle finansman sağlayacaklarını anlattı.
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"Tarih uzatılmayacak, taksit olamayacak"

"Tarih uzatılmayacak, taksit olamayacak"
Demirtaş, İmar Barışı'nda tarihin uzatılmayacağını ve taksit olmayacağını belirterek, "Zaten ödemeler yıl sonuna kadar yapılabilecek. 31 Aralık'a kadar daha 6 ay var." dedi. İmar Barışı için müracaatların çok basit olduğunu dile getiren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir evraka gerek duymadan sadece bina ve kişisel bilgileri içeren bir yazılım üzerinden başvuru yapılıyor. e-Devlet üzerinden yapılabilen başvuru son derece basit. Herkes başvurabilir. Bu arada bütün il müdürlüklerimiz, taşradaki tapu müdürlüklerimiz yardımcı olmak için hazır. Vatandaş il müdürlüklerimizin ilgili noktalarına, bilgilendirme noktalarına giderek orada hangi bilgiler lazımsa öğrenebilecekler. Biz de bilgi vermeye hazırız."
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"Son tarih başvuruda 31 Ekim, ödemede 31 Aralık"

"Son tarih başvuruda 31 Ekim, ödemede 31 Aralık"
Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Veli Böke, Yapı Kayıt Belgesi için başvuru karşılığında konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 ödeme yapıldığını belirterek, karma kullanımlarda da kullanım oranına göre sistemin otomatik hesaplandığını söyledi. Böke, metrekare başına ödenen rakamların tarımsal amaçlı basit binalar, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları, 8 ve daha yüksek katlı binalar, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar için değiştiğini farklılık gösterdiğini kaydederek, bu alanda metrekare başına hesaplama yapılan tutarın 600 lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini anlattı. Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğini dile getiren Böke, son ödeme tarihinin ise 31 Aralık olduğunu bildirdi. Böke, başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden kabul edildiğini anımsatarak, sürecin buradan takip edilebileceğini aktardı.
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"Kaynağın kentsel dönüşüme aktarılması şans"

"Kaynağın kentsel dönüşüme aktarılması şans"
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe işlerin hızlanması gerektiğini belirterek, yılda 750 bin ila 1 milyon konut üretilmesi, 15 yılda 7,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi. İmar Barışı ile yıllardır süregelen kaotik durumun ortadan kaldırılacağını dile getiren Yetgin, "Buradan gelecek kaynağın kentsel dönüşüme aktarılması da bir şans." dedi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, odanın ilgili kurullarına İmar Barışı ile ilgili çok fazla sayıda soru geldiği için bu pameli gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinlikte tüm sorunların cevaplandırıldığını bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
emlak imar Çevre ve Şehircilik Bakanı

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