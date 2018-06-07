İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti. En çok tercih edilen markalar Renault, Fiat, Volkswagen, Ford oldu

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

1 / 55 Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239.760 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,96 azalarak 67.666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77.740 adet satış gerçekleşmişti.

2 / 55 İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları.

3 / 55 LAMBORGHINI - 2 adet 2 adet Huracan satıldı

4 / 55 BENTLEY - 4 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

5 / 55 ASTON MARTIN - 5 adet 2 adet DB11 modeli satıldı

6 / 55 FERRARI - 8 adet 4 adet 488 Spider satıldı

7 / 55 SMART - 11 adet 6 adet Smart Fortwo satıldı

8 / 55 INFINITI - 14 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 13 adet

9 / 55 MASERATI - 22 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 17 adet

10 / 55 LEXUS - 29 adet satıldı En çok satan modeli CT: 12 adet

11 / 55 JAGUAR - 86 adet satıldı En çok satan modeli F Pace: 52 adet

12 / 55 ALFA ROMEO - 89 Adet Giulietta 75 adetle markanın en çok satan modeli.

13 / 55 DS - 110 adet En çok satan modeli DS 4: 88 adet

14 / 55 SSANGYONG - 158 adet En çok satan modeli Tivoli: 87 adet

15 / 55 PORSCHE - 278 ade En çok satan modeli Macan: 174 adet

16 / 55 KARSAN - 374 adet En çok satan modeli JEST: 351 adet

17 / 55 MINI - 520 adet En çok satan modeli Countyrman: 129 adet

18 / 55 MAZDA - 536 adet En çok satan modeli Mazda CX 3: 282 adet

19 / 55 LAND ROVER - 632 adet En çok satan modeli Range Rover Sport: 210 adet

20 / 55 SUBARU - 674 adet En çok satan modeli XV: 346 adet

21 / 55 IVECO - 710 adet Daily modeli

22 / 55 ISUZU - 887 adet En çok satan modeli D-Max: 517 adet

23 / 55 JEEP - 995 adet En çok satan modeli Renegate: 785 adet

24 / 55 SUZUKI - 1148 adet En çok satan modeli Vitara: 932 adet

25 / 55 MITSUBISHI - 2030 adet En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 76 adet En çok satan hafif ticari modeli L200: 1718 adet

26 / 55 VOLVO - 2276 adet En çok satan modeli S60: 886 adet

27 / 55 KIA - 4547 adet En çok satan otomobil modeli Cerato: 1341 adet En çok satan hafif ticari modeli K2500: 1004 adet

28 / 55 SEAT - 5253 adet En çok satan modeli Leon : 2978 adet

29 / 55 CITROEN - 6347 En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 3097 adet En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 1923 adet

30 / 55 BMW - 6395 adet En çok satan modeli 5 Serisi: 1815 adet

31 / 55 AUDI - 6853 En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 1834 adet

32 / 55 NISSAN - 10401 En çok satan otomobil modeli Qashqai: 6339 adet En çok satan hafif ticari modeli Navara: 727 adet

33 / 55 SKODA - 10474 En çok satan modeli Octavia: 3893 adet

34 / 55 OPEL - 10776 adet En çok satan modeli Astra Sedan: 4869 adet

35 / 55 HONDA - 11544 adet En çok satan modeli Civic: 9060 adet

36 / 55 MERCEDES-BENZ - 12678 adet En çok satan otomobil modeli C Serisi: 3919 adet En çok satan hafif ticari modeli Vito: 2792 adet

37 / 55 DACIA - 13783 adet En çok satan otomobil modeli Duster: 6172 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 1049 adet

38 / 55 PEUGEOT - 14027 En çok satan otomobil modeli 301: 6288 adet En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 900 adet

39 / 55 TOYOTA - 14585 adet En çok satan otomobil modeli Corolla: 9192 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 1791 adet

40 / 55 HYUNDAI - 18833 adet En çok satan otomobil modeli i20: 6780 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 646 adet

41 / 55 FORD - 32.653 adet En çok satan otomobil modeli Focus: 6098 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 8185 adet

42 / 55 VOLKSWAGEN - 33.575 En çok satan otomobil modeli Passat: 9501 adet En çok satan hafif ticari modeli Transporter: 3851 adet

43 / 55 FIAT - 34.037 adet En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 14309 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 6314 adet

44 / 55 RENAULT TOPLAM 43 BİN 952 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 43 bin 952 araç satış rakamına ulaştı.En çok satan otomobil modeli Megane: 15837 adetEn çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 2474 adet

45 / 55 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 43.952 (39.464 + 4.488) FIAT: 34.037 (18.842 + 15.195) VOLKSWAGEN: 33.575 (24.535 + 9.040)

46 / 55 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 15 bin 837 adet 2 - FIAT EGEA SEDAN- 14 bin 309 adet 3 - RENAULT CLİO - 12 bin adet

47 / 55 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD COURİER - 8185 adet 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 6314 adet2 - FIAT DOBLO KOMBİ - 4525 adet

48 / 55 2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.755 adet oldu. 85.422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 14,83 oranında azaldı.

49 / 55 2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,03 azaldı ve 57.227 adet oldu. Geçen sene 65.799 adet satış gerçekleşmişti.

50 / 55 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2018 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,03 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 225.334 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,88 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,26 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

51 / 55 2017 yılı Mayıs sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,4 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,0 azalış görüldü. 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle 85kW altı 63 adet ve 121kW üstü 21 adet, toplam 84 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

52 / 55 2018 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altı 255 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.443 adet, 1801cc-2000cc aralığında 12 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 129 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Mayıs sonunda toplam 1.843 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

53 / 55 DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 1,65 AZALDI 2018 yılı Mayıs ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,57 oranında azaldı. 2018 yılı Mayıs sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 60,61’e (142.228 adet) geriledi.

54 / 55 OTOMATİK VİTES ORANI ARTTI 2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 8,77 oranında arttı. 2018 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58,59’dan yüzde 65,12’ye (152.794 adet) yükseldi.