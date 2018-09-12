Binmeye kıyamadığı aracı özel yaptırdığı garajda saklayan Sena'nın "Evladım" dediği araç tamamen orjinal. Sadece lastik ve aküleri değişmiş. Alper Sena, "Eşim, ben ve 2 evladım var, bu da bizim üçüncü evladımız, arabaya 1 milyon lira bile verseler vermem" diye konuştu.

Üçüncü evladı arabası

1 / 6 Çocukluğundan bu yana klasik arabalara karşı tutkusu olan Alper Sena, bu hayaline 3 yıl önce kavuştu. Satın aldığı 1971 model klasik otomobil sadece 42 bin kilometre...

2 / 6 3 yıldır sahibi olduğu arabaya binmeye kıyamayan Sena, üçüncü evladım dediği otomobilini özel garajda saklıyor.

3 / 6 Eşiyle birlikte klasik arabayı garajdan bizler için çıkaran klasik tutkunu adam, "İnegöl'de mobilya işleriyle uğraşıyoruz. Arabayı 3 yıl önce aldım. Bu tutkum çocukluğumdan beri var.

4 / 6 Eskiden karaşimşekleri izlerken hep hayal ediyorumdum böyle bir klasik araba almayı. Allah'ta bana 3 yıl önce nasip etti. 1971 model Opel Record aracım şuanda 42 bin kilometrede. Aracımda değişen birşey yok, sadece yeniden boyattım o da mecburiyetten dolayı ve lastikleri ile aküsünü değiştirdim. Aracımız tamamen orjinaldır" dedi.

5 / 6 Sena, "Araba üç yıldır bende. Hiç kullanmıyorum, sadece siz geldiğiniz için çıkarttım. Normalde iki evladımız var, bu da bizim üçüncü evladımız. Arabaya 1 milyon lira bile verseler vermem.