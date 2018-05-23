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'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.

Bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıtanın kullandığı onlarca virajdan oluşan rampalarda ulaşımı rahatlatacak ve 2023'te tamamlanacak tünellerde 300 işçi çalışıyor.

O çile son buluyor

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AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.
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Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, sürücüler için en sıkıntılı ulaşım noktaları arasında yer alıyor.
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Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında yer alan lojistik karayolu altyapısını oluşturan yolun konforlu şekilde tamamlanmasıyla Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak.
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u sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek, bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.
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Bölgeye çift gidiş gelişli iki tünel yapılacak

Bölgeye çift gidiş gelişli iki tünel yapılacak
Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edilecek.
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Çoğu zaman yavaş giden ağır tonajlı bir aracın arkasında oluşan konvoy içinde sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım, tüneller sayesinde son bulacak.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te kullanıma açılacak tünellerle sürücülerin eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları 5 dakikada geçilebilecek.
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Yapım çalışmalarına 2016'da başlanan bin 700 metre uzunluğundaki T1 tünelinde bin 500 metrelik kesimde kazı ve destek çalışmaları yüzde 89 tamamlandı. 4 bin 52 metre uzunluğundaki T2 tünelinde ise portal çalışmalarına başlandı.
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"Günlük 7 bin araç geçişi"

"Günlük 7 bin araç geçişi"
Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıta kullanıyor.
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Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yol tünellerin tamamlanmasıyla birlikte rahat bir nefes alacak.
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Her iki tünelde de çift gidiş ve çift geliş yollarıyla sürücüler, yolculuklarını daha konforlu yapacak.
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"Çalışmalar 7/24 devam ediyor"

"Çalışmalar 7/24 devam ediyor"
Tünellerin Şantiye Şefi Samet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'te kullanıma açılacak tünellerdeki çalışmaların vardiyalı olarak 7/24 devam ettiğini söyledi.
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Tünellerin bölünmüş yol standartlarında iki geliş ve iki gidiş olarak inşa edildiğini anlatan Yılmaz. "T1 ve T2 adı verilen iki tünelimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
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T1 tünelindeki çalışmalar Haziran 2016'da başlamıştı.
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Bu tünelimizdeki çalışmaları bu yılın sonunda tamamlamayı planlamaktayız. T1'deki iki yönde de yaklaşık olarak yüzde 92'lik bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Tünelimizdeki bir hatta 133, diğer hatta da 162 metrelik alan kaldı." dedi.
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Tünelde 300 işçinin görev aldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
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"Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Burada 300 işçimizle görev yapıyoruz. Bölgede sıkıntılı bir ulaşım vardı. Yapılacak tünellerle kaliteli ve çok daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız
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Bizler de işçi arkadaşlarımız da var gücümüzle tüm mesaimizi burada harcıyoruz.
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Normalde 40-45 dakikayı bulan bu yoldaki ulaşım, tünellerin tamamlanmasıyla 5 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek. Bölünmüş yolu kullanan bir araç ise Ayvacık'tan Küçükkuyu'ya daha ekonomik şartlarda 110 kilometrelik sabit hızla 10 dakikalık bir yolculukla ulaşabilecek."
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Anahtar Kelimeler:
çanakkale izmir karayolu Kazdağları tünel

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