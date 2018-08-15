FİNANS

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 13:27 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar Türkiye ekonomisine destek için ülkenin dört bir yanında dolar, euro ve altın bozdurdu.

Türkiye çapında vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurmak için döviz bürolarına koştu.

Vatandaşlar döviz bürolarına koştu

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Vatandaşlar dövizlerini bozdurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlarsa Dolar yakarak ABD’ye tepkilerini gösterdi.
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İşte Türkiye’nin farklı şehirlerinde bugün yaşananlar…
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