Yemek kartlarında komisyon yüzde 6’yı geçmeyecek!

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.

Yemek kartlarında yeni dönem!

1 / 6 Bu kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden herhangi bir iskonto uygulayamayacak.

2 / 6 İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

3 / 6 İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak.

4 / 6 Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.

5 / 6 Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunacak. Halen bu hizmeti sunmakta olan kuruluşlar ise üç ay içinde bildirim yapacaklar.