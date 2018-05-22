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Yemek kartlarında komisyon yüzde 6’yı geçmeyecek!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan ‘yemek kartları'nda yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.

Yemek kartlarında yeni dönem!

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Bu kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden herhangi bir iskonto uygulayamayacak.
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İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.
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İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak.
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Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.
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Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunacak. Halen bu hizmeti sunmakta olan kuruluşlar ise üç ay içinde bildirim yapacaklar.
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Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde aykırı hükümlerin bulunması halinde altı ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilecek. Reuters
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Anahtar Kelimeler:
yemek kartı çalışan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

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