FİNANS

GİB'in Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) yapılan düzenlemeyle, mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulacak.

GİB'in Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Tebliğle, "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflere sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak bakanlıkça izin verilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB'den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak.

Sistem yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesi için ödeme kabul eden araçların, belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması gerekecek.

Ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları) veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu olacak.

İZİN ALINACAK

Finans kuruluşlarının, iş birliği yapacağı özel entegratör ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİB'e yazılı olarak başvurması gerekecek. Değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları ve cihaz üreticileri, kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere ödeme-tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda mükelleflere hizmet verebilecek.

Bakanlık veya Başkanlık, sistem kapsamında sunulacak hizmetler nedeniyle mükelleflerden ya da özel entegratörlerin finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden talep edebileceği komisyon, ücret gibi bedellerin azami tutarını belirlemeye ve bu hususta finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerden yazılı taahhütname almaya yetkili olacak.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemi'nden ihtiyari olarak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile vergiden muaf esnaf yararlanabilecek.

Sisteme dahil olan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyecek.

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmayacak.

Söz konusu sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, faaliyet sırasında elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olacak. Gizli kalması gereken bilgileri paylaşan ya da uygulamaya ilikin usul ve esaslara uymadığı tespit edilen finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerin faaliyet izinleri iptal edilebilecek.

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemeyecek.

Söz konusu sistem 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

(AA)

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa... Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kurulduResmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu
500 maden sahası ihale edilecek500 maden sahası ihale edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı mobil resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu: Golden Global Yatırım Bankası

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

500 maden sahası ihale edilecek

500 maden sahası ihale edilecek

Bakan Selçuk: İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak

Bakan duyurdu! İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta

Bakan açıkladı! Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat! TESK Başkanı uyardı

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat!

Bakan Turhan: Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruz

İstanbullulara müjde! 2022 yılında...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.