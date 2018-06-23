Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Yabancı havayolu şirketleri pilot ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'ye çıkarma yapmaya başladı. İlk önce Uzakdoğu havayolu şirketleri perşembe günü İstanbul'da bir pilot kariyer etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vietnam'dan Vietjet, Hong Kong Havayolları, Çin Havayolları, Tayvan Eva Air, Güney Kore'den Asiana Havayolları da dahil 15 havayolu şirketi katıldı. Programda Türk ve yabancı pilotlara maaşlar ve imkanlar anlatıldı. Etkinliği birçok pilot takip etti.

ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ



Körfezin zengin havayolu Emirates de pilot ihtiyacını karşılamak adına cuma gününden itibaren Türkiye'ye konuşlandı. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da bir otel, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmak iseyenlerin başvurusuna sahne oldu. Dubai merkezli Emirates Havayolları'nın pilot alımı için düzenlediği işe alım etkinliğine de çok sayıda Türk ve yabancı pilot ilgi gösterdi. Emirates pilotlara astronomik maaş teklifinde bulundu.

Pilot adaylarının eşleri ve çocukları da Dubai'deki yaşamla ilgili bilgi sahibi olmak için programa katıldı. Emirates, A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımı ile beraber 44 bin 450 dirhem (57 bin TL), kaptan pilota ise 58 bin 770 dirhem (75 bin) maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Kira yardımı istemeyene, tüm masrafları da dahil ev tahsis edileceği belirtildi. Emirates, bugün ve yarın Antalya'da da işe alım etkinliği yapacak.