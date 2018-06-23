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Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

GUNDEM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Dünya genelinde havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacı had safhaya ulaşırken yabancı havayolu şirketleri de birbiri ardına gözlerini Türkiye pazarına dikti. Perşembe günü Uzakdoğu havayolu şirketlerinin de aralarında bulunduğu 15 havayolu şirketi için İstanbul'da bir pilot kariyer etkinliği yapıldı. Şirketler Türk ve yabancı pilotlara yüksek maaş teklifleri sundu. Birçok pilot etkinliğe katıldı.

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Yabancı havayolu şirketleri pilot ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'ye çıkarma yapmaya başladı. İlk önce Uzakdoğu havayolu şirketleri perşembe günü İstanbul'da bir pilot kariyer etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vietnam'dan Vietjet, Hong Kong Havayolları, Çin Havayolları, Tayvan Eva Air, Güney Kore'den Asiana Havayolları da dahil 15 havayolu şirketi katıldı. Programda Türk ve yabancı pilotlara maaşlar ve imkanlar anlatıldı. Etkinliği birçok pilot takip etti.

ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Körfezin zengin havayolu Emirates de pilot ihtiyacını karşılamak adına cuma gününden itibaren Türkiye'ye konuşlandı. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da bir otel, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmak iseyenlerin başvurusuna sahne oldu. Dubai merkezli Emirates Havayolları'nın pilot alımı için düzenlediği işe alım etkinliğine de çok sayıda Türk ve yabancı pilot ilgi gösterdi. Emirates pilotlara astronomik maaş teklifinde bulundu.

Pilot adaylarının eşleri ve çocukları da Dubai'deki yaşamla ilgili bilgi sahibi olmak için programa katıldı. Emirates, A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımı ile beraber 44 bin 450 dirhem (57 bin TL), kaptan pilota ise 58 bin 770 dirhem (75 bin) maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Kira yardımı istemeyene, tüm masrafları da dahil ev tahsis edileceği belirtildi. Emirates, bugün ve yarın Antalya'da da işe alım etkinliği yapacak.

52 BİN DOLAR KİRA YARDIMI

Emirates ev tahsisi istemeyen pilotlardan ikinci pilotlara yıllık 46 bin dolar, kaptanlara 52 bin dolar kira yardımı, 12 bin 250 dolar da eşya yardımı sundu. Pilotların ilk ve orta dereceli okullara giden çocuklarına yıllık 13 bin dolar, liseye gidenlere ise 20 bin dolar eğitim ücreti verileceği belirtildi. Pilotlara tahsis edilecek evlerde elektrik su gibi faturaların 8 bin 712 dolara kadarı şirket tarafından karşılanacak.

HİNDİSTANLI ŞİRKET DE GELİYOR

Hindistan'ın düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo da 25-26 Haziran tarihleri arasında pilotlara yönelik roadshow (tanıtım turu) için İstanbul'a geliyor. Delhi merkezli havayolu şirketi olan İndigo, filosundaki Airbus 320 tipi uçaklar için Türkiye'de pilot arayacak. Pilotlar için mesailerle beraber 15 bin dolar (70 bin) aylık kazanç sunacağı ilanlarda belirtildi.

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