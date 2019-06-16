FİNANS

Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza

GUNDEM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2018'de hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetim yapılmıştır. Hava kirliliği ile ilgili 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira idari yaptırım uygulanmıştır." dedi.

Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in "Emisyon ölçüm sistemi vasıtası ile takip edilen yerlerde kurallara uygun olmadığı belirlenen işletme ve kuruluş sayısı ile kesilen ceza tutarlarına" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında "sürekli emisyon ölçüm sistemi" kurma zorunluluğu olan 296 tesis ve 680 baca bulunduğunu belirten Kurum, bu tesislerde sistemin kurulması ve verilerin aktarılmasına yönelik işlemlerin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Kurum, ülke genelinde 2018 yılında hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetimde 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira, bu yıl ise 14 bin 622 denetimde 74 tesise 3 milyon 403 bin 963 lira idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

"SÜREKLİ EĞİTİM SAĞLANMALIDIR"

CHP'li Gürer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşanabilir bir dünyanın, doğayı kirletmeden mümkün olabileceğine işaret etti.

Kanuna gerek kalmadan herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Gürer, şöyle devam etti:

"Su kaynaklarını ve havayı kirletmeden, oksijen kaynağı ormanları tüketmeden yaşamayı öğrenmeliyiz. Halen kuruluşların baca gazları ile salınım sağlayan, dünyayı kirleten gazların, kirleticilerin varlığı kaygı verici. Cezaların caydırıcı olmaması yanında bu tür yerlerin sorunlarını gidermeden faaliyetlerini sürdürmesi korkutucu. Rant uğruna insan ve canlı yaşamı risk altına giriyor. Yapılan denetimlerin yanında bu konuda sürekli eğitim sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ceza hava kirliliği

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