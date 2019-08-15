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İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta

GUNDEM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt çekerken, onu 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe takip ediyor.

İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt. Bu alanda Esenyurt'u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

Konutta ortalama metrekare fiyatları Çatalca'da 2 bin 596 lira olurken, Esenler'de 2 bin 778 lira, Pendik'te 2 bin 851 lira, Bağcılar'da 2 bin 867 lira, Çekmeköy'de 2 bin 881 lira, Güngören'de 2 bin 965 lira, Tuzla'da 2 bin 984 lira, Gaziosmanpaşa'da 3 bin lira, Bahçelievler'de 3 bin 88 lira, Büyükçekmece'de 3 bin 125 lira, Kartal'da 3 bin 387 lira, Ümraniye'de 3 bin 446 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 497 lira olarak değişiyor.

ZİRVEDE BEŞİKTAŞ, SARIYER VE BAKIRKÖY BULUNUYOR

En pahalı konutlar ise Beşiktaş'ta. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10 bin 632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş'ı bu alanda 9 bin 195 lirayla Sarıyer, 8 bin 407 lirayla Bakırköy, 7 bin 94 liraya Kadıköy, 7 bin 69 lirayla Beykoz, 6 bin 224 lirayla Adalar, 5 bin 841 lirayla Beyoğlu, 5 bin 212 lirayla Şişli izliyor.

Ortalama metrekare fiyatları Üsküdar'da 4 bin 619 lira, Ataşehir'de 4 bin 541 lira, Zeytinburnu'nda 4 bin 268 lira, Fatih'te 3 bin 946 lira, Maltepe'de 3 bin 783 lira, Eyüpsultan'da 3 bin 653 lira, Şile'de 3 bin 650 lira, Kağıthane'de 3 bin 645 lira, Başakşehir'de 3 bin 586 lira, Küçükçekmece'de 3 bin 524 lira şeklinde.

EN UCUZ 2+1'LER ESENYURT'TA

Düşük gelir grubuna sahip vatandaşlar tarafından talep edilen 2+1 konutların ortalama metrekare değeri, tüm konut tiplerinin ortalama metrekare fiyatlarına göre değişim gösterebiliyor. Ancak 2+1 konutların ortalama metrekare değerinde de en uygun fiyat bin 974 lirayla Esenyurt'ta görülüyor.

Bu alanda Esenyurt'u bin 995 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 208 lirayla Silivri, 2 bin 257 lirayla Arnavutköy, 2 bin 355 lirayla Avcılar, 2 bin 375 lirayla Sultangazi, 2 bin 456 lirayla Sancaktepe, 2 bin 542 liraya Sultanbeyli, 2 bin 680 lirayla Çatalca takip ediyor.

İstanbul'un merkezi olmayan ilçelerinde konut metrekareleri merkezi ilçelere göre daha büyük olduğu için 2+1 konut fiyatlarının ortalamaya göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Bu alanda en yüksek metrekare fiyatına sahip ilçe ise 9 bin 309 lirayla Sarıyer. Sarıyer'i bu alanda 7 bin 949 lirayla Beşiktaş, 6 bin 916 lirayla Bakırköy, 6 bin 152 lirayla Kadıköy takip ediyor.

Kaynak: AA

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Esenyurt istanbul ev fiyatları istanbul en ucuz ilçeler

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