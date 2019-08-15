İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt. Bu alanda Esenyurt'u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

Konutta ortalama metrekare fiyatları Çatalca'da 2 bin 596 lira olurken, Esenler'de 2 bin 778 lira, Pendik'te 2 bin 851 lira, Bağcılar'da 2 bin 867 lira, Çekmeköy'de 2 bin 881 lira, Güngören'de 2 bin 965 lira, Tuzla'da 2 bin 984 lira, Gaziosmanpaşa'da 3 bin lira, Bahçelievler'de 3 bin 88 lira, Büyükçekmece'de 3 bin 125 lira, Kartal'da 3 bin 387 lira, Ümraniye'de 3 bin 446 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 497 lira olarak değişiyor.