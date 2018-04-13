FİNANS

Son dakika! Motorinden sonra benzine de zam geliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Motorine üst üste 2 gün gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Benzine yarından itibaren 16 kuruş zam bekleniyor

Son dakika! Motorinden sonra benzine de zam geliyor

Motorine 2 günde gelen 30 kuruşluk zam haberinin ardından bir zam haberi daha geldi. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "14.04.2018 Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi. Yeni zamla birlikte benzin fiyatı ilk kez 6 lirayı geçmiş olacak.

Motorine dün 13 kuruş, önceki gün ise 17 kuruş zam yapılmıştı.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 72 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 72,47 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 71,82 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün açıkladığı petrol piyasası raporuna göre, günlük ham petrol üretimi martta bir önceki aya göre günlük 201 bin varil azalarak günlük 31 milyon 960 bin varile indi. Küresel petrol arzı ise 180 bin varil artarak 98 milyon 150 bin varil oldu.

Bu dönemde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi ise günlük 380 bin varil artarak günlük 66 milyon 200 bin varile yükseldi.

Uzmanlar, ABD ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye koordineli bir saldırı düzenlemesi halinde, fiyatların tırmanışa geçebileceğini belirtiyor.

Bugün petrol piyasasında Uluslararası Enerji Ajansının açıklayacağı mart ayı petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,01 ile 72,16 dolar aralığının direnç, 71,71 ile 71,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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