ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'ta bu hafta sonu babalar günü, teknoloji ve ev tekstili fırsatları öne çıkıyor. Teknoloji tarafında LG televizyon seçenekleri, Samsung Odyssey oyun monitörü, JBL bluetooth hoparlörün yanı sıra duvar tipi klima, bulaşık makinesi, no frost buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor. Ayrıca Altınyıldız erkek polo yaka tişörtler, şortlar, cüzdan ve kemer seçeneklerin yanında Slazenger şortlar ve rahat erkek terlikleri de erkek giyiminde öne çıkıyor. Mutfak ve ev tekstilinde ise şıklık arayanlar için altın rimli pasta servis setleri, cam kaseler, dekoratif seramik kupalar ve fırın tepsileri yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL

Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL

Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt slim fit 499 TL

Altınyıldız erkek cüzdan 399 TL

Altınyıldız erkek kemer 249 TL

Erkek şortlu takım 449 TL

Erkek polo yaka modal t-shirt 449 TL

Erkek şort kargo cepli 449 TL

Slazenger erkek şort 399 TL

Erkek terlik 349 TL

Erkek ham bez tek alt büyük beden 349 TL

Erkek ham bez şort 279 TL

Erkek ham bez şort 229 TL

Erkek ham bez şort kargo cepli 279 TL

Erkek çift bant terlik 249 TL

Erkek terlik yüksek taban 149 TL

Erkek havlu bel boxer 100 TL

Erkek boxer 100 TL

Babalar Günü fırsatları için buraya tıklayın.

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL

Altın rimli cam kase seti 6'lı 349 TL

Altın rimli ayaklı kek tabağı 219 TL

Figürlü seramik kupa 299 TL

Best You mottolu seramik kupa 269 TL

Win çekmeceli düzenleyici organizer 749 TL

Fiyonk figürlü seramik kupa 269 TL

Gold kulplu seramik kupa 199 TL

12'li muffin kalıbı 249 TL

Kırmızı metal süzgeç 129 TL

Fırın tepsi çeşitleri 199 TL

Kek kalıbı çeşitleri 299 TL

Desenli cam kesme ve sunum tahtası 149 TL

Kesim panosu seti 3'lü 149 TL

Gold metal sunum tepsi çeşitleri 50 TL

Sarkap Home kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL

Molped 2'li avantaj paketi 179 TL

Vernel Max konsantre yumuşatıcı 119 TL

Torku tam buğdaylı 3'lü / Tam yulaflı bisküvi 3'lü 50 TL

Peros sıvı bakım çamaşır deterjanı siyahlar/renkliler 229 TL

Tat Sıkı Dostlar ketçap + mayonez 100 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

LG 55QNED86A6A 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo miniLED TV 48,999 TL

Samsung Odyssey G4 25" full HD IPS LED monitör 6,699 TL

JBL Clip5 bluetooth hoparlör IP67 siyah/mavi 2,999 TL

LG 65QNED86T6A 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED TV 59,999 TL

LG 75QNED86T6A 4K ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 74,999 TL

Altus ALK 1260 12000 BTU duvar tipi klima 24,999 TL

Altus AL 445 NIX bulaşık makinesi 16,999 TL

Altus AL 362 NE çift kapılı no frost buzdolabı 23,499 TL

Altus AL CM 81050 çamaşır makinesi 17,499 TL

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Bu içerik 20 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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