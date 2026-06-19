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ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Şok market, 20 Haziran'da başlayan en yeni şok aktüel listesiyle yine dopdolu. Televizyon ve hoparlör seçeneklerinin yanında Altınyıldız tişörtler, Slazenger şortlar ve terlikler de geliyor. Şok katalog sayfalarını inceleyerek şokta bu hafta sonu öne çıkan tüm fırsatları yakalayabilirsiniz. Şok aktüel ürünleri, şok ta hafta sonu indirimleri ve daha fazla marketin kataloglarını incelemek için bizi takip edebilirsiniz.

ŞOK'ta bu hafta sonu babalar günü, teknoloji ve ev tekstili fırsatları öne çıkıyor. Teknoloji tarafında LG televizyon seçenekleri, Samsung Odyssey oyun monitörü, JBL bluetooth hoparlörün yanı sıra duvar tipi klima, bulaşık makinesi, no frost buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor. Ayrıca Altınyıldız erkek polo yaka tişörtler, şortlar, cüzdan ve kemer seçeneklerin yanında Slazenger şortlar ve rahat erkek terlikleri de erkek giyiminde öne çıkıyor. Mutfak ve ev tekstilinde ise şıklık arayanlar için altın rimli pasta servis setleri, cam kaseler, dekoratif seramik kupalar ve fırın tepsileri yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL

ŞOK a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL
  • Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt slim fit 499 TL
  • Altınyıldız erkek cüzdan 399 TL
  • Altınyıldız erkek kemer 249 TL
  • Erkek şortlu takım 449 TL
  • Erkek polo yaka modal t-shirt 449 TL
  • Erkek şort kargo cepli 449 TL
  • Slazenger erkek şort 399 TL
  • Erkek terlik 349 TL
  • Erkek ham bez tek alt büyük beden 349 TL
  • Erkek ham bez şort 279 TL
  • Erkek ham bez şort 229 TL
  • Erkek ham bez şort kargo cepli 279 TL
  • Erkek çift bant terlik 249 TL
  • Erkek terlik yüksek taban 149 TL
  • Erkek havlu bel boxer 100 TL
  • Erkek boxer 100 TL

Babalar Günü fırsatları için buraya tıklayın.

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL

ŞOK a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL
  • Altın rimli cam kase seti 6'lı 349 TL
  • Altın rimli ayaklı kek tabağı 219 TL
  • Figürlü seramik kupa 299 TL
  • Best You mottolu seramik kupa 269 TL
  • Win çekmeceli düzenleyici organizer 749 TL
  • Fiyonk figürlü seramik kupa 269 TL
  • Gold kulplu seramik kupa 199 TL
  • 12'li muffin kalıbı 249 TL
  • Kırmızı metal süzgeç 129 TL
  • Fırın tepsi çeşitleri 199 TL
  • Kek kalıbı çeşitleri 299 TL
  • Desenli cam kesme ve sunum tahtası 149 TL
  • Kesim panosu seti 3'lü 149 TL
  • Gold metal sunum tepsi çeşitleri 50 TL
  • Sarkap Home kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL
  • Molped 2'li avantaj paketi 179 TL
  • Vernel Max konsantre yumuşatıcı 119 TL
  • Torku tam buğdaylı 3'lü / Tam yulaflı bisküvi 3'lü 50 TL
  • Peros sıvı bakım çamaşır deterjanı siyahlar/renkliler 229 TL
  • Tat Sıkı Dostlar ketçap + mayonez 100 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

ŞOK a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL
  • LG 55QNED86A6A 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo miniLED TV 48,999 TL
  • Samsung Odyssey G4 25" full HD IPS LED monitör 6,699 TL
  • JBL Clip5 bluetooth hoparlör IP67 siyah/mavi 2,999 TL
  • LG 65QNED86T6A 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED TV 59,999 TL
  • LG 75QNED86T6A 4K ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 74,999 TL

ŞOK a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Altus ALK 1260 12000 BTU duvar tipi klima 24,999 TL
  • Altus AL 445 NIX bulaşık makinesi 16,999 TL
  • Altus AL 362 NE çift kapılı no frost buzdolabı 23,499 TL
  • Altus AL CM 81050 çamaşır makinesi 17,499 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Bu içerik 20 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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