FİNANS

THY'de bayram sevinci! Bugün yılın rekorunu kıracak

GUNDEM HABERLERİ  | 02.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın yolcu rekoru kıracağını söyledi.

THY'de bayram sevinci! Bugün yılın rekorunu kıracak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan bugün çıkış yapacak olan toplam 85 bin yolcu ile yeni merkezlerinde çıkış seferleri baz alındığında yılın rekorunu kıracaklarını duyurdu.

Ramazan Bayramı tatiline çıkanlar sınır kapılarında yoğunluğa yol açarken tatilciler havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı tatili bugün Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapan yolcu sayısını 85 bine taşıyacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda çıkış yapan yolcu sayısıyla yılın rekorunu kıracaklarını açıkladı. Konuyla ilgili twitter hesabından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı’nda bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" açıklamasını yaptı.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE 1 MİLYON 930 BİN YOLCU TAŞIYACAK

THY, 1-9 Haziran tarihleri arasında 129 ek sefer yapacak. 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcu THY ile uçacak. THY toplamda 12 bin 624 sefer yapacak. Bu arada 6 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. (DHA)


Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
İstanbul'da Mayıs ayı zam şampiyonu belli olduİstanbul'da Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu
Noterlerde bayram mesaisiNoterlerde bayram mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Bilal Ekşi bayram

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Noterlerde bayram mesaisi

Noterlerde bayram mesaisi

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

İstanbul'da Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul'da Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Mayıs ayının zam şampiyonu sigara

İstanbul'da Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Noterlerde bayram mesaisi

Noterlerde bayram mesaisi

Posta ve kargo sektöründe 'standart'lı dönüşüm

Posta ve kargo sektöründe dönüşüm!

Ramazan Bayramı indirim kampanyalarıyla Kuşadası doldu taştı!

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Bodrum'da bayram yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.