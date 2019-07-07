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Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 07.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiyor.

Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

Bankacılık sektörünün NPL oranı bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı. Türkiye, yüzde 14,8'lik oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı.

Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor. (AA)

MOODY'S'İN AÇIKLAMASI

Geçen hafta Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin bankacılık sistemi görünümü fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
moody's Türk bankacılık sektörü

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