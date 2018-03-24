16 bin 750 genç çiftçiye daha hibe verilecek

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na bu yıl da devam ettiklerini belirten Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırdıklarını aktardı.

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Fakıbaba, bu hibenin 723 milyon lirasının büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon lirasının arıcılık ve kanatlı projeleri, 100 milyon lirasının bitkisel üretim projeleri için verildiğine işaret ederek, "Hayvancılık projeleri kapsamında, 17 bin 698 genç çiftçiye toplam 104 bin 99 büyükbaş hayvan ve 6 bin 404 genç çiftçiye 240 bin 551 adet koyun/keçi teslim edildi." ifadesini kullandı.

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2018 Yılı Programı kapsamında yaklaşık 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği verileceğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

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"Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli şekilde yürüteceğiz..."

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"...Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz..."

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"...Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak 'çok yıllık yem bitkisi üretimi' ile 'arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği' desteklenecek projeler içinde yer alacak."

8 / 10 "BAŞVURULARDA PARA ALINMAYACAK"

Fakıbaba, projelerle ilgili başvuruların 2-30 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

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Bakan Fakıbaba, başvuru şartlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, ilgili tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı aranacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek."