Altında 'boncuk' oyunu!

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Altın takıların üzerinde bulunan ve hiçbir özelliği olmayan cam parçalarının işlenmiş takının üzerinde fiyatlandırılmasıyla binlerce liranın havaya uçtuğu nu ve büyük bir dolandırıcılığın yapıldığını belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, Elazığ’da kuyumcuların artık taş ve altın gramlarını ayırdıklarını açıkladı.

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Habertürk'ün haberine göre Çakmakcı, “Takılarda genellikle 14 ayar altın kullanılıyor. İşçiliksiz gram fiyatı 110 lira civarı. 10 gramlık bir takıda 4 gram cam kullanıldığını düşünürsek, 440 lira kayıp var. 4 gramlık cama insanlar bu parayı ödemiş oluyor. Ayar yüksekse fiyat da yükselecektir. Göz kolyede durum bu şekilde. Su yolu denilen kolyelerde de 30 gram tartılıyorsa bunun 5 gramı taş ağırlığıdır. Tek taş yüzüklerde de aynı durum geçerli” dedi.

3 / 10 "TAŞ VE CAMA PARA YOK"

Bu tarzda bir alışverişin hatalı olduğunu düşündüklerini ifade eden Çakmakcı, Elazığ’da yeni sisteme geçtiklerini belirterek, "Kente gelen toptancılardan, satmaya çalıştıkları üründeki taşın gramını toplam altın gramından düşmelerini istiyoruz. Bu şekilde alıp satıyoruz. Alan kişi sadece altına para vermiş oluyor" dedi.

4 / 10 "TÜM KUYUMCU ODASI BAŞKANLARINA BİLGİ VERDİK"

Barkodu olmayan ürünleri almadıklarını vurgulayan Fikret Çakmakçı, "Barkotta gram bilgileri var. Tüm kuyumcu odası başkanlarına da bilgi verdik. Herkesi bu yola teşvik ediyoruz. Bu işi yapanlar kuyumcular değil imalat atölyeleridir. Kuyumcular barkotsuz ürünleri almazsa sorun kalmaz." diye konuştu.

5 / 10 "KUYUMCULAR DA ÖDEME YAPIYOR"

Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç da taşlı ürünlerde parayı imalatçıların kazandığını belirterek sistemin yanlış olduğunu vurguladı.

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Kuyumcuların ürünleri alırken toplam ağırlık üzerinden ödeme yaptığını kaydeden Koç, “Talep olduğu için mecburen bu taşlı ürünler alınıyor. Müşteri satmak istediğinde taşlar sökülerek tartılıyor. Toptancılar bizden geri alırken taşları sökerek alıyorlar." şeklinde konuştu.

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"3.5 gramlık bir yüzüğün 1 gramı taş ise bunun belirtilmesi gerekir" diyen Koç, "Elazığ, doğru bir sistem başlatmış. Bu sistemi büyükşehirlerde uygulamak zor. Elimizde yasal bir düzenleme yetkisi yok. Odalara üye olmayan kuyumculara karışamıyoruz. Teşvik ediyoruz" bilgisini verdi.

8 / 10 DEĞERLİ TAŞLAR FARKLI

Bileklik, kolye, küpe vb. ürünlerin üzerinde pırlanta, elmas, zümrüt gibi değerli taşlar kullanılınca fiyat da ona göre hesaplanıyor.

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Yani değerli taşın fiyatı ayrı, üzerine yerleştirildiği altının fiyatı ayrı hesaplanıp etiketleniyor. Sertifika alındığında sadece değerli olan madenlerin bilgisi kayda alınıyor.