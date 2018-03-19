FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bir kilosu 600 TL'den alıcı buluyor!

Mersin’in Silifke ilçesinde çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı önemli bir geçim kaynağı oldu. Yurtdışına kilosu 100 TL’den ihraç edilen kuzugöbeğinin kurutulmuşu 600 liraya kadar alıcı buluyor.

1 / 8

Bahar aylarının gelmesiyle Silifke’de halk arasında kuzugöbeği olarak bilinen mantar vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle çam ağaçlarının altında yetişen kuzugöbeği mantarının, bu yıl havanın yağışlı ve sıcak gitmesi sonucu bol miktarda yetiştiği kaydedildi.
2 / 8

Vatandaşlar topladıkları kuzugöbeği mantarı ile aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor.
3 / 8

Kuzugöbeği mantarını toplayarak kendisine getiren vatandaşlardan kilosunu 60 liradan satın aldığını belirten aktar işletmecisi Ramazan Şen, kuzugöbeği mantarının şimdi tam mevsimi olduğunu söyledi.
4 / 8

Şen, "Yurdumuzda çam ormanlıklarında bazen meşe, dişbudak, gürgen ve elma ağaçlarının çevresinde ilkbaharda özellikle şubat ayının sonunda başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeğini bol miktarda bulmak mümkündür." dedi.
5 / 8

Ekonomik yönden orman köylüsüne büyük katkı sağlayan bu mantarların çeşit ve miktarında geçen yıllarda bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Yenen mantarların içerisinde önemli bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarı fiyatıyla da ayrıcalıklı bir mantardır. Avrupa ülkelerinde de sevilerek tüketilen mantar, iyi bir gelir kaynağı olmuş durumda" dedi.
6 / 8

Vatandaşların topladıkları mantarı evde ipliğe dizerek kurutmaya bıraktıklarını, kuruyan mantarları yaz mevsiminde sattıklarını belirten Şen, "Kuzugöbeğinin özel alıcıları var. Ben vatandaşlarımızdan kilosunu 60 TL’ye alıyorum. Bu işi yapan firmalar da benden alıyor." diye konuştu.
7 / 8

Kuzugöbeği mantarının birkaç elden geçtikten sonra yurt dışına 100 TL’den ihraç edildiğini ifade edeb Ramazan Şen, "Kurusunu ise kilosu 600 TL’den yaz mevsiminde satıyoruz. İhracat yapılan ülkeler arasında İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika Amerika ve İskandinav ülkelerine bulunuyor. Fransa’da ise en pahalı yemeğin kuzugöbeği olduğunu söylüyorlar. Yemeğin bir porsiyonu ise 50 ile 100 euro'dan satıldığını duyduk. Porsiyonda ise 1 adet kuzugöbeği mantarı bulunuyor" bilgisini verdi.
8 / 8

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın