Bir kilosu 600 TL'den alıcı buluyor!

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Bahar aylarının gelmesiyle Silifke’de halk arasında kuzugöbeği olarak bilinen mantar vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle çam ağaçlarının altında yetişen kuzugöbeği mantarının, bu yıl havanın yağışlı ve sıcak gitmesi sonucu bol miktarda yetiştiği kaydedildi.

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Vatandaşlar topladıkları kuzugöbeği mantarı ile aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor.

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Kuzugöbeği mantarını toplayarak kendisine getiren vatandaşlardan kilosunu 60 liradan satın aldığını belirten aktar işletmecisi Ramazan Şen, kuzugöbeği mantarının şimdi tam mevsimi olduğunu söyledi.

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Şen, "Yurdumuzda çam ormanlıklarında bazen meşe, dişbudak, gürgen ve elma ağaçlarının çevresinde ilkbaharda özellikle şubat ayının sonunda başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeğini bol miktarda bulmak mümkündür." dedi.

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Ekonomik yönden orman köylüsüne büyük katkı sağlayan bu mantarların çeşit ve miktarında geçen yıllarda bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Yenen mantarların içerisinde önemli bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarı fiyatıyla da ayrıcalıklı bir mantardır. Avrupa ülkelerinde de sevilerek tüketilen mantar, iyi bir gelir kaynağı olmuş durumda" dedi.

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Vatandaşların topladıkları mantarı evde ipliğe dizerek kurutmaya bıraktıklarını, kuruyan mantarları yaz mevsiminde sattıklarını belirten Şen, "Kuzugöbeğinin özel alıcıları var. Ben vatandaşlarımızdan kilosunu 60 TL’ye alıyorum. Bu işi yapan firmalar da benden alıyor." diye konuştu.

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Kuzugöbeği mantarının birkaç elden geçtikten sonra yurt dışına 100 TL’den ihraç edildiğini ifade edeb Ramazan Şen, "Kurusunu ise kilosu 600 TL’den yaz mevsiminde satıyoruz. İhracat yapılan ülkeler arasında İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika Amerika ve İskandinav ülkelerine bulunuyor. Fransa’da ise en pahalı yemeğin kuzugöbeği olduğunu söylüyorlar. Yemeğin bir porsiyonu ise 50 ile 100 euro'dan satıldığını duyduk. Porsiyonda ise 1 adet kuzugöbeği mantarı bulunuyor" bilgisini verdi.