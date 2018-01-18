Bitcoin düştü, servetleri iki günde eridi

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Bitcoin ve diğer alternatif kripto paralar, haftanın başından bu yana düşüş eğiliminde.
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Bu süreçte Bitcoin yatırımcıları ise yaklaşık yüzde 34 zararda.
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Bitcoin'in ani düşüşünden en çok etkilenenlerin başında ise 120.000 kadar Bitcoin'e sahip oldukları belirtilen Winklevoss ikizleri geliyor.
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ABD’li Winklevoss kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış, bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı.
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Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
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Geçtiğimiz hafta 14 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, son günlerde sert düşüşler yaşayınca bu değer kaybından en çok etkilenen şüphesiz Winklevoss kardeşler oldu.
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ABD basınında yer alan haberlerde Winklevoss kardeşlerin, Bitcoin'in son günlerde yaşadığı değer kaybı nedeniyle sadece birkaç günde 600 milyon dolar kaybettikleri söyleniyor.
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e açtıkları davayla ünlü olan ve karşılığında 65 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Winklevoss'lar, bu parayla o zamanlar tanesi 10 dolardan satılan Bitcoin almışlardı.
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Winklevoss'ların kripto servetinin değeri geçtiğimiz 2017 Aralık'ta 1,3 milyar dolar civarındaydı. Son piyasa hareketlerinden sonra ise ellerinde 700 milyon dolar kaldı.
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Ancak Winklevoss kardeşlerin bu zararının elde ettikleri karlarından gittiğini söylemek mümkün. Aralık ayında Winklevos kardeşlerin Bitcoin yatırımlarıyla yüzde 10 bin kar ettiklerive dünyadaki Bitcoin hacminin yaklaşık yüzde birine sahip oldukları açıklanmıştı.