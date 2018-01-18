Bitcoin düştü, servetleri iki günde eridi

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Bitcoin ve diğer alternatif kripto paralar, haftanın başından bu yana düşüş eğiliminde.

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Bu süreçte Bitcoin yatırımcıları ise yaklaşık yüzde 34 zararda.

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Bitcoin'in ani düşüşünden en çok etkilenenlerin başında ise 120.000 kadar Bitcoin'e sahip oldukları belirtilen Winklevoss ikizleri geliyor.

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ABD’li Winklevoss kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış, bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı.

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Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.

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Geçtiğimiz hafta 14 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, son günlerde sert düşüşler yaşayınca bu değer kaybından en çok etkilenen şüphesiz Winklevoss kardeşler oldu.

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ABD basınında yer alan haberlerde Winklevoss kardeşlerin, Bitcoin'in son günlerde yaşadığı değer kaybı nedeniyle sadece birkaç günde 600 milyon dolar kaybettikleri söyleniyor.

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e açtıkları davayla ünlü olan ve karşılığında 65 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Winklevoss'lar, bu parayla o zamanlar tanesi 10 dolardan satılan Bitcoin almışlardı.

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Winklevoss'ların kripto servetinin değeri geçtiğimiz 2017 Aralık'ta 1,3 milyar dolar civarındaydı. Son piyasa hareketlerinden sonra ise ellerinde 700 milyon dolar kaldı.