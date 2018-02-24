Dev marka eriyor! 200 mağaza daha kapatacak

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New Jersey merkezli oyuncak perakendecisi Toys "R" Us iflasının ardından küçülmeye devam ediyor. The Wall Street Journal haberine göre Toys "R" Us 200 mağazasını daha kapatacak.
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12 tanesi merkezinin de bulunduğu New Jersey'de olmak üzere geçtiğimiz ay 182 mağazasını kapatma kararı alan ünlü markanın gerekçesi ise tatil dönemindeki satışların beklenenin altında kalması.
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Toys "R" Us tarafından kapatılacak mağazalar arasında Babies "R" Us markası altındaki dükkanlar da bulunuyor.
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ABD firması geçen sene iflas ilan etmeden önde 11.500 tam zamanlı ve 21.300 de yarı zamanlı personel çalıştırıyordu. Yeni kapatmalarla kaç personelin daha işinden olacağı açıklanmadı.
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NY Times, önceki kapatmada 4.500 çalışanın etkilendiğini iddia etmiş ve 2017 yılı boyunca da sadece şirket genel merkezinden 250 kişi işten çıkarılmıştı.
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Kararla birlikte şirketin dünya genelinde bin 600 civarına mağazası kalmış olacak. Daralmadaki en büyük etkenlerden biri ise Walmart ve elektronik perakende devi Amazon ile rekabet edilememesi.
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Şirketin net borcunun 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.