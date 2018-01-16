İşte dünyanın paha biçilemeyen en büyük elmasları

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Dünyanın en büyük beşinci elması olduğu düşünülen 910 karatlık elmas Afrika’nın güneyinde yer alan Lesotho’da bulundu.En berrak renge sahip bu işlenmemiş elmasın değerinin 33 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.İngiliz Gem Diamonds firmasının, Güney Afrika tarafından tamamıyla çevrili bir ülke olan Lesotho'nun Letseng maden ocağından çıkardığı 910 karatlık elmasın gerçek değeri, yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

2 / 13 İşte dünyanın bugüne kadarki en büyük elmasları...

Dünyanın en büyük elmasları, kraliyet aileleri, girişimciler, müzeler tarafından satın alınmış bulunuyor. İşte çoğunluğu müzelerde sergilenen o paha biçilmez elmaslar...

3 / 13 1- Golden Jubilee

Dünyanın işlenmiş en büyük elması 545.67 karat olan “The Golden Jubilee” Gabi Tolkowsky tarafından tasarlandı. 1997 yılında Tayland Kralı’nın 50. yılı şerefine kendisine takdim edilmeden önce “Unnamed Brown” yani “Adsız Kahverengi” olarak anılan elmas, “The Golden Jubilee” adını aldı. İşlenmeden önceki haliyle 755 karat olan elmas, Güney Afrika’nın ünlü elmas madeni “Premier”de 1985 yılında bulundu. Rengi sarı-kahverengi olan elmas dünyanın en büyük ikinci elması olan “Afrika Yıldızı”ndan sadece 15.37 karat büyük.

4 / 13 "The Cullinan”

"The Cullinan” olarak anılan ve işlenmemiş olarak bugüne kadar bulunmuş en büyük ham elmas olan taş tam 3,106.75 karattı. Bu ham taştan iki adet büyük elmas tasarlandı.

5 / 13 2- Cullinan I- The Star of Africa (Afrika’nın Yıldızı)

Bu taştan kesilen “Cullinan I” diğer adıyla Afrika’nın yıldızı, 530.2 karatlık büyüklüğüyle 1985 yılında The Golden Jubilee’nin bulunmasına kadar dünyanın en büyük elması özelliğini taşıyordu. Armut şeklindeki elmas dışında bulunan ham taştan 8 adet büyük ve yaklaşık 100 adet küçük karatlarda elmas kesilmiştir. 25 Ocak 1905'te Güney Afrika’da bulunan The Cullinan’dan kesilen Afrika’nın Yıldızı, dünyanın en büyük renksiz elmasıdır. Londra’da “Tower of London”'da sergilenen Cullinan I'in tahmini değeri 400 milyon doların üzerinde.

6 / 13 3. The Incomparable (Emsalsiz)

Dünyanın en büyük üçüncü elması olan “The Incomparable”, 1984 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde MIBA Elmas Madeni’nde bulundu. Ham hali 890 karat olan taş kesildikten sonra 407.5 karata düşmüştür. Bu taşın değerinin 20 milyon dolar civarında olduğu söylenmekte. Kesilmeden önce dünyanın en büyük kahverengi elması olan The Incomparable tüm renkler arasında da 4. sıradaydı.

7 / 13 4. The Cullinan II

Cullinan taşından kesilerek elde edilen 2. büyük mücevher olan Cullinan II 317.4 karattır ve tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Cullinan II İngiliz Kraliyet tacının önünde merkezde yer alıyor.

8 / 13 5. The Spirit of de Grisogono (Grisogono’nun Ruhu)

Dünyanın en büyük siyah elması olarak bilinir. The Spirit of de Grisogono 312.24 karat olup şu anda nerede olduğu ya da sahibinin kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu elmasın ilk hali ise yaklaşık 587 karattır.

9 / 13 6. The Centenary – Yüzüncü Yıldönüm

17 Temmuz 1986’da bulunan ve orjinal hali 599 karat olan bu taş, Gabi Tolkowsky öncülüğündeki bir takım tarafından kesilerek tasarlandı. Kesme işlemi sonucunda elde edilen elmas 273.85 karat olup şu anki sahibi ya da değeri bilinmiyor.

10 / 13 7. The Jubilee

650.80 karat olan orjinal taş 1895 senesinde Güney Afrika’da yer alan Jagersfontein madeninde bulundu. Ardından 245.35 karatlık fevkalede bir elmasa dönüştürüldü. E sınıfı renksiz bir elmas olduğu belirtilen The Jubilee’nin değeri bilinmemekte.

11 / 13 8. The De Beers

The De Beers Diamond 234.65 karattır.

12 / 13 9. The Red Cross

Kanarya sarısı bir elmas olan The Red Cross 205.07 (metrik) karattır. Orjinal hali 375 karat olan taş 1901 senesinde Güney Afrika’da yer alan Kimberly madeninde bulundu. Bu taşın tahmini değeri 2 milyon pound.