İşte dünyanın paha biçilemeyen en büyük elmasları

"The Cullinan” olarak anılan ve işlenmemiş olarak bugüne kadar bulunmuş en büyük ham elmas olan taş tam 3,106.75 karattı. Bu ham taştan iki adet büyük elmas tasarlandı.

4 / 13 "The Cullinan”

5 / 13 2- Cullinan I- The Star of Africa (Afrika’nın Yıldızı)

Bu taştan kesilen “Cullinan I” diğer adıyla Afrika’nın yıldızı, 530.2 karatlık büyüklüğüyle 1985 yılında The Golden Jubilee’nin bulunmasına kadar dünyanın en büyük elması özelliğini taşıyordu. Armut şeklindeki elmas dışında bulunan ham taştan 8 adet büyük ve yaklaşık 100 adet küçük karatlarda elmas kesilmiştir. 25 Ocak 1905'te Güney Afrika’da bulunan The Cullinan’dan kesilen Afrika’nın Yıldızı, dünyanın en büyük renksiz elmasıdır. Londra’da “Tower of London”'da sergilenen Cullinan I'in tahmini değeri 400 milyon doların üzerinde.