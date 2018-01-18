İşte yılın en iyi otomobili!

1 / 50
Amerika ve Kanada'yı kapsayan "Kuzey Amerika'da Yılın En İyi Otomobili" Detroit'te düzenlenen Otomobil Fuarı'nda 60 otomotiv gazetecisinin katıldığı oylama ile seçildi.
2 / 50
Fuarda ayrıca "Yılın En Faydalı Otomobili" ve "Yılın En İyi Kamyoneti" ödülleri de verildi.
3 / 50
İşte ödülü alanlar ve fuardaki diğer göz kamaştıran otomobiller...
4 / 50
Yılın En İyi Otomobili
Honda Accord
5 / 50
Yılın En Faydalı Otomobili
Volvo XC 60
6 / 50
Yılın En İyi Kamyoneti
Lincoln Navigator
7 / 50
İşte Detroit Oto Show'da sergilenen, en iyi otomobil yarışının dikkat çekici diğer modelleri:
12 / 50
Lexus LF-1 Limitless
13 / 50
Lexus LF-1 Limitless
21 / 50
Ford Mustang Bullit
36 / 50
Volskwagen Passat GT
37 / 50
Mercedes-Benz G-Class
39 / 50
Detroit Oto Show 2018'de 100'e yakın yeni model tanıtılıyor.
40 / 50
Fuarda, 45 dünya prömiyeri de gerçekleştirildi.
41 / 50
Fuar, 28 ocak tarihine kadar sürecek.