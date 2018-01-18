İşte yılın en iyi otomobili!

Amerika ve Kanada'yı kapsayan "Kuzey Amerika'da Yılın En İyi Otomobili" Detroit'te düzenlenen Otomobil Fuarı'nda 60 otomotiv gazetecisinin katıldığı oylama ile seçildi.

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Fuarda ayrıca "Yılın En Faydalı Otomobili" ve "Yılın En İyi Kamyoneti" ödülleri de verildi.