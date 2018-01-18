FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte yılın en iyi otomobili!

Amerika ve Kanada'yı kapsayan "Kuzey Amerika'da Yılın En İyi Otomobili" Detroit Oto Show Fuar'ında belirlendi.

1 / 50

Amerika ve Kanada'yı kapsayan "Kuzey Amerika'da Yılın En İyi Otomobili" Detroit'te düzenlenen Otomobil Fuarı'nda 60 otomotiv gazetecisinin katıldığı oylama ile seçildi.
2 / 50

Fuarda ayrıca "Yılın En Faydalı Otomobili" ve "Yılın En İyi Kamyoneti" ödülleri de verildi.
3 / 50

İşte ödülü alanlar ve fuardaki diğer göz kamaştıran otomobiller...
4 / 50

Yılın En İyi Otomobili

Honda Accord
5 / 50

Yılın En Faydalı Otomobili

Volvo XC 60
6 / 50

Yılın En İyi Kamyoneti

Lincoln Navigator
7 / 50

İşte Detroit Oto Show'da sergilenen, en iyi otomobil yarışının dikkat çekici diğer modelleri:
8 / 50

RAM Rebel

9 / 50

RAM Rebel

10 / 50

Acura

11 / 50

Acura RDX

12 / 50

Lexus LF-1 Limitless

13 / 50

Lexus LF-1 Limitless

14 / 50

BMW I8 Coupe

15 / 50

BMW X2

16 / 50

BMW

17 / 50

BMW

18 / 50

BMW

19 / 50

Ford Mustang

20 / 50

Ford Mustang

21 / 50

Ford Mustang Bullit

22 / 50

Ford

23 / 50

Ford Renger

24 / 50

Hyundai Veloster

25 / 50

Hyundai Veloster

26 / 50

GAC Motors

27 / 50

GAC Motors

28 / 50

Kia Forte

29 / 50

Kia Forte

30 / 50

Nissan Xmotion

31 / 50

Nissan Xmotion

32 / 50

Toyota Avalon

33 / 50

Toyota Avalon

34 / 50

Volskwagen Jetta

35 / 50

Volskwagen Jetta

36 / 50

Volskwagen Passat GT

37 / 50

Mercedes-Benz G-Class

38 / 50

Lamborghini Urus

39 / 50

Detroit Oto Show 2018'de 100'e yakın yeni model tanıtılıyor.

40 / 50

Fuarda, 45 dünya prömiyeri de gerçekleştirildi.

41 / 50

Fuar, 28 ocak tarihine kadar sürecek.

42 / 50

43 / 50

44 / 50

45 / 50

46 / 50

47 / 50

48 / 50

49 / 50

50 / 50

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın