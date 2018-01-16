FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Kripto para piyasası yerle bir!

Bitcoin fiyatı bugün sert düştü ve 11 bin dolar civarına geriledi. Sadece Bitcoin değil, kripto para piyasasında işlem gören tüm para birimlerinde çok sert düşüş yaşanıyor.

1 / 11

Çin ve Güney Kore'de artırılması beklenen sınırlamalar ve son olarak Almanya'nın küresel çapta düzenleme önerisiyle Bitcoin fiyatı bugün sert düştü ve 11 bin dolar civarına geriledi.
2 / 11

Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor.
3 / 11

Bitcoin fiyatı bugün bir saatte yüzde 10'dan fazla düştü ve 11.400 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.
4 / 11

Öte yandan Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması yatırımcıları kaygılandırdı.
5 / 11

Gün içinde en yüksek 14.356'yı gören Bitcoin fiyatı saat 12:0'de 12.089 dolar seviyesinde yer aldı.
6 / 11

Tüm kripto para birimleri düşüyor

Öğle saatlerinde Bitcoin'deki kayıp yüzde 16 civarında seyrederken, Ethereum yüzde 15 değer kaybetti.
7 / 11

Ripple'da kayıp yüzde 19 oldu.
8 / 11

Bitcoincash yüzde 17 düştü.
9 / 11

Bitcoingold yüzde 19 değer kaybetti.
10 / 11

Litecoin yüzde 13 civarında erimiş durumda.
11 / 11

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın