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Çin ve Güney Kore'de artırılması beklenen sınırlamalar ve son olarak Almanya'nın küresel çapta düzenleme önerisiyle Bitcoin fiyatı bugün sert düştü ve 11 bin dolar civarına geriledi.

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Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor.

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Bitcoin fiyatı bugün bir saatte yüzde 10'dan fazla düştü ve 11.400 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

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Öte yandan Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması yatırımcıları kaygılandırdı.

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Gün içinde en yüksek 14.356'yı gören Bitcoin fiyatı saat 12:0'de 12.089 dolar seviyesinde yer aldı.

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Öğle saatlerinde Bitcoin'deki kayıp yüzde 16 civarında seyrederken, Ethereum yüzde 15 değer kaybetti.

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Ripple'da kayıp yüzde 19 oldu.

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Bitcoincash yüzde 17 düştü.

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Bitcoingold yüzde 19 değer kaybetti.

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Litecoin yüzde 13 civarında erimiş durumda.