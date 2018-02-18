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Şekersiz lokuma talep yağıyor

Bursalı lokum ustası, hiç şeker kullanmadan Türk lokumu üretmeyi başardı. 8 meyvenin konsantresinden üretilen şekersiz lokuma ilgi oldukça fazla.

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35 yıllık lokum ustası Abdullah Demir, uzun yıllar yaptığı araştırmalar neticesinde, içinde şeker pancarından yapılmış şekerin bulunmadığı lokum imâl etmeyi başardı.
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Demir, 8 ayrı meyvenin konsantresinden Afyon lokumu yaptı. Diğer lokumlara nazaran tadı biraz değişik olan lokuma bilhassa Bursa'ya ziyarete gelen Arap turistler rağbet gösteriyor.
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150 kilo meyveden 25 kilo lokum elde eden usta piyasaya yeni bir lokum kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Ürettiği şekersiz lokumla ilgili bilgi veren Abdullah Demir, "Ürettiğim bu lokum tamamen bana ait. 8 meyveyi karıştırıyorum. Bu meyvelerin belirli oranlardaki karışımlarıyla şekersiz lokum imâl etmeyi başardım. Lokumun içinde sakkaroz oranı 0.84." dedi.
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Bu lokumda şeker yerine meyvelerin verdiği tatları kullandığını vurgulayan Demir, "Normal lokumun fiyatı 35-40 lira. 150 kilo meyveden 25 kilo lokum elde ediyorum. Şekersiz lokumun kilosunu 40-50 lira arasında satmaktayım." diye konuştu.
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Abdullah Demir, "Şekersiz lokumdan günlük 250 kilo satıyorum. Normal lokumdan ise günlük 700 kilo satıyoruz" dedi.
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