Vergi kaçıranları ihbar edenler ihya oldu

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Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artış göstererek 454'e çıktı. 2016'da vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 240 kişiydi.
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İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12 milyon 870 bin 4 liraya ulaştı.
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Maliye'nin ödediği ikramiye tutarı 2016'da 3 milyon 142 bin 130 lira olarak gerçekleşirken, 2015 yılında 338 muhbir, 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin 157 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.
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Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 790 kişiye toplamda 35 milyon 365 bin 471 liralık ikramiye ödendi.
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Öte yandan 2017'de alınan toplam ihbar sayısı 36 bin 166'yı buldu.
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İhbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.