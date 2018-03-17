Vergi kaçıranları ihbar edenler ihya oldu

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12 milyon 870 bin 4 liraya ulaştı.

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Maliye'nin ödediği ikramiye tutarı 2016'da 3 milyon 142 bin 130 lira olarak gerçekleşirken, 2015 yılında 338 muhbir, 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin 157 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.