FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

'Yerli WhatsApp' PTT Messenger nedir?

1 / 9

İşte tüm merak edilenler

'Yerli WhatsApp' olarak da anılan PTT Messenger dün ilk defa görücüye çıktı. PTT Messenger APK iddialarına resmi açıklama geldi. Peki, PTT Messenger nedir? PTT Messenger nasıl indirilir? PTT Messenger'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? İşte PTT Messenger uygulaması ile ilgili merak edilen her şey...
2 / 9

Uygulama geliştirilirken signal tabanlı açık kaynak kod kullanıldığı belirtilirken PttMessenger uygulamasının tüm geliştirme haklarının PTT A.Ş’ye ait olduğu belirtildi. Aynı açıklamada Zebrachat isimli uygulamanın ise geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adı olduğu bilgisine yer verildi.
3 / 9

PTT Messenger APK dosyasının henüz piyasada bulunmadığını nelirten resmi açıklamada internette yer alan Ptt Messenger adlı dosyaların PTT A.Ş’nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümüyle bir ilgisinin bulunmadığı da vurgulandı.
4 / 9

PTT MESSENGER NASIL İNDİRİLİR?

Bu adresten de ulaşabileceğiniz Ptt Messenger, ilerleyen günlerde iOS ve Android dışında masaüstü sürümleriyle de kullanılabilecek.
5 / 9

PTT MESSENGER UYGULAMASI NEDİR?

İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtım şu şekilde: PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.
6 / 9

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır. PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.
7 / 9

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.
8 / 9

PTT MESSENGER NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?

Her ne kadar mobil platformlar ve masaüstünde kullanılabilecek olsa da uygulama, şu an için yalnızca Android’de APK olarak kullanılabilir durumda.
9 / 9

PTT Messenger’ın yakın zamanda tüm platformlarda aktif hale gelmesi bekleniyor. Ancak kullanıma gireceği tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın