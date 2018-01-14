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Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Eskişehir’de yıllar sonra garajdan çıkarılan tamamen orijinal 1994 model otomobil, sahibi tarafından 25 bin liraya satılacak.

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GURBETÇİ DAYISI İÇİN ALMIŞTI

Eskişehir’de yaşayan Necat Gövez, yıllar önce gurbetçi dayısı için bir 1994 model otomobil satın aldı.
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Gurbetçi dayının sadece Türkiye’ye geldikçe kullandığı Tofaş Kartal marka otomobil, 85 bin kilometrede kaldı.
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Yıllardır garajdan neredeyse hiç çıkarılmayan otomobil, ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor.
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Gövez’in dayısının vefat etmesi üzerine garajdan çıkarılan 1994 model otomobil, satışa çıkarıldı.
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Çok sayıda vatandaşın ilgi duyduğu otomobil için 25 bin lira isteniyor.
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FABRİKADAN ÇIKTIĞI HALİYLE DURUYOR

Dayısının vefatının ardından otomobili alan Necat Gövez, aracın fabrikadan çıktığı haliyle korunduğunu söyledi.
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Böyle bir otomobilin her zaman denk gelmeyeceğini ifade eden Gövez, "Bu otomobil benim dayımdan kaldı. 1994 model ama fabrikadan alındığı gibi duruyor." dedi.
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Otomobili sıfır aldıklarını ifade eden Necat Gövez, "Şu an araba 85 bin kilometrede. Dayım Avrupa’da olduğu için senede bir ay kullanıp tekrar gidiyordu." diye konuştu.
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Arabanın orijinal haliyle korunduğunu vurgulayan Gövez, "Devamlı garajda yattı. Arabaya 25 bin lira istiyoruz. Her şeyi sıfır, hiç ellenmemiş bir araba" dedi.
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Daha önceden de meraklısı çok olan arabayı hiç satışa çıkarmak istemediklerini belirten Necat Gövez, "Ama şimdi satacağız. Dayım öldü ve arabayı biz aldık. Şimdi ben de satıyorum." şeklinde konuştu.
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Gövez, "Ben bu işin ticaretini yaptığım için böyle bir araba her zaman kimseye gelmez ve bulunmaz diyebilirim. Biz de değerini koruyalım dedik. Gelsinler, görsünler ardından karar versinler" dedi.
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Arabada boyanın bile orijinal olarak durduruğunu ifade den Gövez, "Değişen hiçbir şey yok. Fabrikadan çıktığı gibi döşemelere kadar her şeyiyle orijinal duruyor" bilgisini verdi.
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