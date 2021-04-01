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3 civcivle başladılar, kuluçka makinesi ile yumurta üretiyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 01.04.2021 10:58 | Son Güncelleme

Malatya'nın Kale ilçesinde, üniversite öğrencisi Eyüp ve Yusuf Gökhan kardeşler, geçen yıl yüz yüze eğitime ara verilince geldikleri evlerinde zaman geçirmek için hobi amacıyla kuluçka makinesi ile civciv yetiştirip yumurta üretimine başladı.

3 civcivle başladılar, kuluçka makinesi ile yumurta üretiyorlar

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Veterinerlik bölümü öğrencisi Eyüp Gökhan ile Malatya İnönü Üniversitesi'nde Sınıf Öğretmenliği okuyan Yusuf Gökhan kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla zaman geçirmek için birkaç tavuk ile kuluçka makinesi aldı.

Kardeşler daha sonra elde ettikleri tavuk yumurtalarından kuluçka makinesiyle civciv yetiştirmeye başladı.

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Gökhan kardeşler, cinsi farklı olan büyüttükleri yaklaşık 70 tavukla, kuluçkalık yumurta üretti.

Ürettikleri yumurtalarla gelir sağlayan Eyüp ve Yusuf Gökhan kardeşler, ürettikleri yumurtaları satarak geçimlerini sağlamaya başladı.

Pandemi nedeniyle geçen yıl uzaktan eğitme geçilmesiyle ağabeyi Yusuf ile birlikte eve döndüklerini, zaman geçirmek için kuluçka makinesi ve birkaç tavuk aldıklarını belirten Eyüp Gökhan (21), "Zamanla kuluçka makinemizi büyüttük. Onlarca kez civciv çıkımı aldık, anaç yaptık.

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Başta hobi olarak boş zamanımızı değerlendirmek için başladığımız bu işte birkaç ay sonra seri üretime geçtik.

Farklı türde kuluçkalık yumurta üretiyoruz. Başta çevremizin büyük çoğunluğu bu işle uğraşamayacağımızı, para kazanamayacağımı söylediler. Ama şu an Türkiye'nin her yerine, hatta yurt dışına da sünger viyolelerle hem doluluk hem de sağlam teslim garantisiyle kuluçkalık yumurtalarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar 2 binin üzerinde kuluçkalık yumurta, 250-300 civarında da civciv sattıklarını dile getiren Eyüp Gökhan, "Yurt içine kuluçkalık yumurtayı 8 liraya, yurt dışına ise 4-5 dolara satıyoruz.

Neredeyse her gün kuluçkalık yumurta veya civciv gönderimi gerçekleştiriyoruz. Çok küçük çaplı bir iş olarak görülse de geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

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"3 CİVCİVLE BAŞLADIK"

Yusuf Gökhan (23) ise uzaktan eğitime başlayınca kardeşiyle birlikte zaman geçirmek için yumurta üretimine başladıklarını ifade ederek, "İlk başlarda hobi olarak başladığımız bu iş talep görmeye başladı. Farklı ırklarda kuluçkalık yumurta üretiyoruz.

İlk başta 3 civciv, birkaç tavuk ve küçük bir kuluçka makinesi ile başladık. Talep görünce kuluçka makinemizi büyüttük" şeklinde konuştu.

(DHA)

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