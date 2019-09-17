Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Çalıştıkları Alman barbekü firmasının 2012 yılında Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan Ömer Sargın ve Erkan Bal, Erenler ilçesinde kendi atölyelerini kurdu.

KOSGEB hibe kredisiyle iş yerlerini büyütüp fabrika haline getiren girişimcilerden 36 yaşındaki Ömer Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman firmasında çalıştıkları 6 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için dönem dönem Almanya'da eğitim aldıklarını söyledi.

Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve edindikleri iş tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, "Şu anda iş yerimiz 7. yılında olup bazı makinelerimizi de KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya'dan edinmiş olduğumuz bu bilgileri ve tecrübeleri, Almanlara barbekü satarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Almanlara sadece barbekü satmadıklarını, ürün çeşitlerini artırıp, baca sistemleri, baca şapkaları, barbekü çeşitleri ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarı da beraberinde Avrupa'ya ihraç edeceklerini aktaran Sargın, "Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.