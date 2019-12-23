FİNANS

Almanya’da saksıda gördüğü Tamarillo fidanını memleketi Rize’ye getirip dikti, şimdi hem meyvesini hem fidanını satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 23.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Almanya’da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor. Almanya’da tanesi 3 Euro'dan satılıyor.

Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu. Erdal Saydi, ağaç domatesinin Rize’nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade ederek “Fidanı diktikten bir yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Bunu deneme amacıyla yurt dışından getirdim. Tuttu burada. Aşağı yukarı 12 senedir bahçemde var. Fidan yetiştirip satıyorum. Yurt dışında bir arkadaşımın dükkânında saksının içinde gördüm bunu. Oradan fidan aldım, getirdim buraya. Burada denedim. Rize’nin toprağını da çok sevdi. Müthiş bir şekilde yetişti burada. Yoğun bir pazarı var bu meyvenin. Almanya’da tanesini 3 Euro verip alıyorduk. Antioksidan özelliği ve birçok vitamin değerinin yanında gözlere çok faydası var. Göz kapaklarının altındaki kırışıklıkları önlüyor. Özellikle bayanlardan büyük talep var. Ben reçelini de yapıyorum. Müthiş bir reçel oluyor bundan. Benim bahçemde 9-10 ağacım var şimdi ve yaklaşık 300 kilo toplayacağım. Siparişle gönderiyorum meyveleri. Bu mahsül; İzmir, Adana ve Rusya’ya gidecek. Müşterileri hazır. Herkes kolayca yetiştirebilir. İsteyenlere de fidan verebilirim” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
almanya Tamarillo meyvesi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun
Suratlara bak, yüzlerinden düşen bin parça. Ne kadar mutsuz bir toplumuz biz ya?
bravo usagum
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