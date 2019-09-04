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Araba fiyatına güvercin

KOBİ HABERLERİ  | 04.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Amasya’da araba fiyatına güvercin satılıyor. Her ayın ilk salı günü güvercin sergisine çeşitli illerden gelen vatandaşlar, hem kuşlarını satıyor hem de sergiliyor.

Kıran kırana geçen açık artırmalarda araba fiyatına güvercin satılıyor. Kostüm ve jumbo güvercinlerin bir tanesi 15, çifti 30 bin liradan alıcı buluyor. Güvercin besleyen Hüseyin Koçak, “Amasyamızda bu iş var, Türkiye gündeminde de varız. Güzel güvercin besleyen ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Biraz önce gördünüz işte, onlar birde yavru, 3-5 ay sonra eşleştiğinde yani eşe gelmeye hazır olduğunda fiyat ikiye katlıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor yani işin aslı. Bundan 6-7 ay önce bir arkadaşımız 15 bin liraya bir yavru aldı, şimdi onun yavrularını tanesini 7 bin liraya, 8 bin liraya, 10 bin liraya satıyor. Biz de aldık yani” dedi.

Samsun Kavak’tan gelen Yaşar Metin, “Biz de bu işe gönül vermişlerdeniz. 15 bin liraya, yavruyken kendim 12 bin liraya aldım Afyon’dan. 15 bin liraya tekini sattım, 12 bin liraya da diğerini sattım" diye konuştu.

Ahmet Erhan Şencan, “Türkiye’de sayılı yerlerden biri de Amasya. Gerçekten iyi kuşlar var. 10 bine, 15 bine, 7 bine kuş çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Sergiyi organize eden Asım Kurt ise, “Bu işe gönül verdim. 15-20 senedir hem ihale yapıyoruz hem de Amasya’da her ayın ilk salısı sergimizi yapıyoruz. Türkiye genelinde jumbo dediğimiz bir kostüm kuşları Türkiye’nin her yerinde 15, 20, 30 bin lira. Kimisi 40, kimisi 50 bin lira. Ara sıra televizyonda da duyuyoruz araba parasına bir kuş diye. Evet bu gerçek. Ama bu kuşlar da kolay kolay yetişmiyor” şeklinde konuştu.

Amasya’dan, Samsun’dan, Çorum’dan, Tokat’tan gelen güvercinseverler, gecenin geç saatlerine kadar devam eden açık artırmada istedikleri kuşu alabilmek için sabırla bekliyor.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
amasya guvercin

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