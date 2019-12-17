FİNANS

Atık malzemelerden tescilli oyuncak ürettiler

KOBİ HABERLERİ  | 17.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir şirket tarafından üç yıl önce atık malzemelerden üretilen denge oyunu tescillenirken, denge oyununda dışa bağımlılıktan kurtulmada büyük katkı sağladı.İlçede 1995’te kereste ticareti yapmak için kurulan YENORSAN yönetimi tarafından üç yıl önce yurt dışından ithal edilen denge oyunlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir şirket tarafından üç yıl önce atık malzemelerden üretilen denge oyunu tescillenirken, denge oyununda dışa bağımlılıktan kurtulmada büyük katkı sağladı.

İlçede 1995’te kereste ticareti yapmak için kurulan YENORSAN yönetimi tarafından üç yıl önce yurt dışından ithal edilen denge oyunlarına yönelik çalışma başlatıldı. Daha önce atık olarak sobalarda ve kalorifer kazanlarında enerji elde etmek için yakılan kereste parçalarından "denge" oyunu yapılması konusunda karara varıldı. Yapılan üretimin ardından Türkiye genelinde dağıtımı yapılan denge oyunu daha sonra tescillenirken, bu süreçte 12 çeşit oyuncak yapımına başlandı.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tellioğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 6 ortaklı bir aile şirketi olduğunu söyledi. Şirketin 1995’te özel önem taşıyan ve Yenice’ye özgü orman ürünleri ticaretiyle başladığını ifade eden Tellioğlu, "15 yıldır hizmet verdiğimiz kereste üretimi faaliyetlerinde atık olarak değerlendiremediğimiz mamülleri her ne kadar piyasaya sürmeye çalışsak ta bir oyuncak yapımına başlayarak ’ülkemize kazandırabilir miyiz?’ diye düşündük. Bu süreçte üretim faaliyetlerimizde kerestelerin atık malzemelerini geri dönüşüm yaparak 12 çeşitten daha fazla oyuncak yapımı ile ekonomiye kazandırmış bulunuyoruz. Böylelikle daha önce atık olarak sobalarda yaktığımız, kalorifer kazanlarından enerji elde ettiğimiz mamulleri daha güzel katma değer sağlayarak oyuncak yapımına sunduk" diye konuştu.

3 yıldır 12 çeşit oyuncak ürettiklerini ve bunu daha da artırmayı hedeflediklerini aktaran Tellioğlu, şunları kaydetti: "Denge oyunu oyuncak faaliyetlerimizi 12 çeşitten fazla olmasına rağmen biz bu mamulleri burada üretip paketleyip İstanbul’da açtığımız mağazadan pazarlıyoruz. Oradaki elemanımız bunların pazarlamasını yürütüyorlar. Kaldı ki bizden bugün için fabrika tesislerimizden Türkiye’nin herhangi bir yerinden telefon açarak siparişle mal isteseler bile biz buradan gönderemiyoruz. Sevkiyatlarımızı sadece İstanbul’dan yapabiliyoruz."

Ürünlerinin tescilli bir marka olduklarını da anlatan Tellioğlu, "Ayrıca ikinci kalitede olarak piyasaya denge oyunu olarak sürdük. Jenga yıllar önce Türkiye’de üretilmeyen denge oyunlarının bizim ülkemize getirilip pazarlandığını görünce, ’Biz Türkiye’de üreterek onlara satamaz mıyız?’ düşüncesiyle denge oyunlarını ’vawkit’ adı altında tescil ettirerek piyasaya sürdük ve sürüyoruz" dedi.

KAYNAK:İHA

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