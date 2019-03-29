FİNANS

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 29.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye'de kimi zaman kaza, kimi zaman ise hırsızlık olayları ile gündeme gelen rögar kapakları, hurda demirlerin bin 550 derecede eritilerek, yaklaşık 46 saati bulan zorlu ve uzun işleminin ardından hazır hale getiriliyor.

Gaziantep'te üretilen rögar kapakları, tüm Türkiye'ye ve dünyaya ihraç ediliyor.

Dünyaya açılan kapak

Gaziantep Küsget Sanayi Sitesinde 2002 yılında kurulan Çağdaş Döküm 27 adlı firma 20 personeli ile dünyanın ve Türkiye’nin birçok belediyesine sipariş üzerine kanalizasyon kapağı ile yol ızgaraları üretimi yapıyor. Ülkenin sık sık gündemine gelen rögar kapakları, hurda demirlerine uygulanan oldukça zorlu ve uzun işlemin ardından hazır hale getiriliyor.

HURDA DEMİRDEN RÖGAR KAPAĞINA

HURDA DEMİRDEN RÖGAR KAPAĞINA
Yaklaşık 50 adet rögar kapağı, toplanan yaklaşık 5 ton hurda demirden üretiliyor. Hurda demirler önce 12 saat boyunca elektrikli ocaklarda 1550 derece sıcakta eritilerek, küçük potalara dolduruluyor. Eriyen demirler ise ön potada farklı madenlerle reaksiyona sokuluyor. Döküm aşamasında ise, eritilen demirler daha önceden hazırlanan kalıplara dökülüyor. Hazırlanacak rögar kapağı ya da çerçevenin modeline, büyüklüğüne göre 3-4 saat ile 1 gün arasında bir zaman soğumaya bırakılıyor. Soğuduktan sonra çıkarılan dökümler, tesfiye bölümüne gönderiliyor. Burada yaklaşık 10 saat süren temizleme, tesfiye, boyama ve montaj işleminin ardından ise hazır getiriliyor. Zorlu ve uzun sürecin ardından hazırlanan rögar kapakları ise, sipariş veren inşaat firmaları, yerel yönetimlere ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor.

DÜNYAYA AÇILAN KAPAK

DÜNYAYA AÇILAN KAPAK
aziantep ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok belediyesine kanalizasyon ve yol ızgaraları yaparak işe başladıklarını aktaran işyeri sorumlusu Tiftik, şimdilerde satışları Irak, İran, Fas, Katar, Almanya ve Danimarka’ya yaptıklarını söyledi. İşyeri sorumlusu Osman Tiftik, “Burada demir döküm işi yapıyoruz. Kanalizasyon çerçeveleri, logar kapakları, yol ızgaraları ve makine parçaları yapıyoruz. Bir gün önce kalıp alınarak ön hazırlık yapılır. Ertesi gün ocağı yakarız ve demir dökme işine başlarız. Bazen bir gün bazen de iki günde bir demir dökeriz. Günlük olarak 32 adet kanalizasyon kapağı yaparız. Sipariş üzerine genellikle çalışıyoruz.
Bazen bu sayı 50’ye de çıkabiliyor. Satışlarımız yurt içi ve yurt dışındaki birçok belediye ve müteahhitlere yönelik oluyor. Yurtiçindeki tüm illerden bize sipariş oluyor. 20 personel ile işimizi sürdürüyoruz. Ayrıca demire şekil vererek birçok makine parçası da yapıyoruz” dedi. Çağdaş Demir Döküm Satış Danışmanı Farize Kan ise “Genellikle iç piyasadan taleplerimiz oluyor. Sipariş üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtdışından da talepler oluyor. Satışlarımızı Irak, İran, Fas, Katar, Almanya ve Danimarka gibi ülkelere satışlar gerçekleştirdik ve siparişler gelmeye devam ediyor. İşe başlarken hedefimiz yurtdışına ihracat yapmaktı, hedefimizi gerçekleştirdik. İnşallah ülke ekonomisine faydamız olmuştur” ifadelerini kulandı.

HIRSIZLARA ENGEL OLUNAMIYOR

HIRSIZLARA ENGEL OLUNAMIYOR
Öte yandan hemen her köşede, yolda görülebilen rögar kapakları, hırsızların da hedefi oluyor. Hırsızlara engel olması için çerçeve ile bile üretilmeye başlanan rögar kapakları, yerleştirilirken ise beton kalıpla birlikte monte ediliyor. Tüm tedbirlere rağmen hırsızlıkların önüne geçemeyen rögar kapak üreticileri, hırsızlara karşı ARGE çalışmalarını sürdürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
rögar kapaklar hurda ihraç

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