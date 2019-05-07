FİNANS

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye'den sipariş alıyor

KOBİ HABERLERİ  | 07.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Ali Altınışık hiçbir eğitim almadan yaptığı süs kabağı sanatı ile tüm Türkiye'den sipariş almaya başladı.

Emet ilçesi Yeniceköy'de yaşayan 3 çocuk babası Ali Altınışık, yaptığı sanatla adından söz ettirmeyi başardı.

Hiç eğitim almadan kendi kendine öğrendi

Tamamen kendi çabasıyla öğrendiği işte zaman içerisinde kendisini geliştiren Altınışık, sipariş de almaya başladı.
Altınışık, "Geçen yıl bir arkadaşım 50 adet süs kabağı tohumu verdi. Köyde bulunan arazime ektim. 200 adet süs kabağı hasat ettim. Daha sonra internetten süs kabağı kullanılarak yapılan süs eşyalarını araştırdım. İlk olarak çıkardığım şablonlarla süs kabaklarına şekil verip aydınlatma yöntemiyle üretip satmaya başladım.
Satışlarımı internet üzerinden yaptım. Daha sonra sosyal medya üzerinden otellerden, iş yerlerinden siparişler almaya başladım. 1 yılda bu sanatta hiç eğitim almadan çok yol katettim.
Şu anda internete bakmadan kendi tasarladığım şablonları yapabiliyorum. Yaptığım ürünleri 100 ile 400 lira arasında satıyorum. Bu işi daha da ilerletip güzel bir sergi açmayı planlıyorum.
Ülkemizde ve dünyada oldukça ilgi gören bu sanatın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kurs olarak verilmemesini hayretle karşılıyorum. Gençlerimiz bu eğitimi alırlar ve dünya piyasası için bu sanatın önü açılırsa ciddi bir gelir kaynağı olacağından eminim. Ben kendi imkanlarımla evimde üretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya süs kabağı

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