Çörek otu yağını pazarda üretiyor! Kilosu 90 lira

İsmail Gündoğan, çörek otu yağını tamamen organik bir şekilde ürettiğini belirtti. Çörek otunun kilosunun 30 lira olduğunu belirten esnaf Gündoğan, çörek otu yağının kilo fiyatının ise 90 lira olarak alıcı bulduğunu ifade etti.

Kurduğu tezgâhta vatandaşın gözü önünde ürettiği yağın kilosunu 90 liradan satıyor

Şuhut Halk Pazar esnafı İsmail Gündoğan, çörek otu ve yağıyla ilgili açıklamalarında, ‘’Çörek otu yağı organlara, ciğerlere ve kalbe çok yararlı.

Çörek otu ölümden hariç her şeye yarar. Çörek otu yağı ticaretini 3 aydır yapıyorum, Ekimini Çobanlar köyünde bir arkadaşım yapıyor, sende Şuhut ilçemize getiriyorum.

Örek otu 4 aylık bir sürede yetişiyor. Pazarda işlerimiz iyi, Allah bereket versin yüzde 10 gibi kazanıyorum. Çörek otu yağını yüz gramını 10 liradan satıyorum, aşağı yukarı 90 liraya geliyor kilosu.