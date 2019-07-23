FİNANS

Ev hanımıydı izlediği belgeselden etkilendi ipek böceği yetiştirmeye başladı

KOBİ HABERLERİ  | 23.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde televizyonda izlediği belgeselden etkilenen ev hanımı Sultan Duman, ipek böceği yetiştirmeye başladı.

İncesu köyünde yaşayan Sultan Duman, bir gün evinde otururken ipek böcekçiliği anlatan belgesel izledi. Bunun üzerine internetten araştırmalar yapmaya başlayan Duman, kendisinin de bu işi yapabileceğini belirterek, durumu eşi Kamuran Duman’a anlattı.

Eşinin de desteğiyle cesaret bulan Duman, Tarım ve orman Bakanlığının Genç Çiftçileri Destekleme Hibe programına başvurdu. Hazırladığı projeyle hibe almaya hak kazanan Duman, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle köyde ipek böceği üretimine başladı. Yaşadıkları köyde kendilerine ait daha önce kömür çıkarılan araziye dut fideleri diken Duman çifti, iki yıldır ipek böceği yetiştirmenin yanı sıra atıl durumdaki araziyi de yeniden tarıma kazandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle ipek böcekçiliği yaptıklarını dile getiren Duman, eşiyle birlikte bu işi yaptıklarını söyledi.

Televizyonda belgesellere bakarken ipek böcekçiliği yetiştiricilerini gördüğünü dile getiren Duman, “Onları izlerken 'neden bizde yapmayalım' dedim. Yapılmayacak bir şey değil. Eşimle birlikte oturduk internetten ipek böceği yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yaptık. Herhangi bir zorluğu olmadığını gördük ve yapmaya karar verdik. İyi ki yapmışız yaptığımız işten memnunuz. İyi bir gelir elde edeceğimizi ümit ediyorum. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

İpek böcekçiliği konusunda eşine yardımcı olduğunu dile getiren Kamuran Duman, “Kızılırmak havzasında ilk biz yapıyoruz ipek böcekçiliğini. Bizde başka yapanda yok” ifadelerini kullandı.

İpek böceği yetiştirdikleri alanın daha önce atıl olduğu için virane gibi olduğunu kaydeden Duman, yaptıkları çalışmayla arazinin de değerlenmesini sağladıklarını ifade etti.

Geçmişte ilçede ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Duman, ancak zamanla bu işin yapılmadığı için tarihe karıştığını belirterek unutulan bir işi tekrar yaparak canlandırdıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Duman çifti, bu işi yapmalarında kendilerine her türlü desteği İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

KAYNAK:iHA

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
Dünyaca ünlü dizi ve filmlere ayakkabı yapıyor Dünyaca ünlü dizi ve filmlere ayakkabı yapıyor
Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldıTürkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorum ipek böceği kozası

En Çok Okunan Haberler

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Tarlada 5, halde 100 lira

Tarlada 5, halde 100 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm birikimini bu işe yatırdı! Siparişlere yetişemiyor

Tüm birikimini bu işe yatırdı! Siparişlere yetişemiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hibe desteği işini anlamış değilim 250 000 TL nakit hazır yatırım yapı cam dedim bana bir kuruş destek verilmedi abla belgeselden etkilenmiş hemen destek verilmiş abla bana danışmanlık yapar mısın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor

Dünyaca ünlü dizi ve filmlere ayakkabı yapıyor

Türkiye'de coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı

Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler

Köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

Köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

Tüm birikimini bu işe yatırdı! Siparişlere yetişemiyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.