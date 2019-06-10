Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

Dağ yamaçlarında otların arasında yetişen mantarları satmak için topladıklarını belirten köylülerden Hacı Basır, aile bütçesine katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya gittiklerini, topladıkları mantarları şehir merkezine getirerek sattıklarını söyledi.

Mantarın ete rakip olduğunu belirten Basır, "Elmadalı köyünde oturuyoruz. Bu gördüğünüz mantarları dağlarda topluyoruz. Kilosu 50 liraya satıyoruz. Et 42 lira mantar 50 lira" dedi.

Dağ mantarının besin değeri oldukça yüksek olduğunu belirten köylülerden Orhan Beyan ise, lezzet ve şifa kaynağı mantarın birçok derde deva olduğunu kaydetti.