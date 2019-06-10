FİNANS

Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

KOBİ HABERLERİ  | 10.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde eriyen karların ardından otların arasında ortaya çıkan mantarlar köylülerin geçim kaynağı oldu.

Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde vatandaşlar, karların erimesi sonrası ortaya çıkan dağ mantarlarını toplamaya başladı.

Köylülerin geçim kaynağı oldu

Topladıkları dağ mantarlarını Siirt merkeze götüren köylüler, burada 30-50 lira arasında sattıkları ürünlerden elde ettikleri paralarla geçimlerini sağlamaya başladı.
Dağ yamaçlarında otların arasında yetişen mantarları satmak için topladıklarını belirten köylülerden Hacı Basır, aile bütçesine katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya gittiklerini, topladıkları mantarları şehir merkezine getirerek sattıklarını söyledi.
Mantarın ete rakip olduğunu belirten Basır, "Elmadalı köyünde oturuyoruz. Bu gördüğünüz mantarları dağlarda topluyoruz. Kilosu 50 liraya satıyoruz. Et 42 lira mantar 50 lira" dedi.
Dağ mantarının besin değeri oldukça yüksek olduğunu belirten köylülerden Orhan Beyan ise, lezzet ve şifa kaynağı mantarın birçok derde deva olduğunu kaydetti.
Beyan, “Otların içinde çıkıyor. Çok sağlıklı bir mantar. Tadı etten daha lezzetli daha sağlıklı, kilosu 50 liraya katar satılıyor” diye konuştu. KAYNAK:İHA
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