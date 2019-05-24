İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

Bir alışveriş merkezindeki mağazada 5 yıldır satış danışmanı olarak çalışan Burak Gönültunç, sosyal medyada gördüğü Tayland usulü rulo dondurmaya merak sardı. İzlediği videolardan esinlenen Gönültunç, bir yıllık araştırmanın ardından bu ürünü yapmaya karar verdi. İş yerinden ayrılan Burak Gönültunç, Antalya’ya giderek dondurma yapımında kullanılan dolabı satın aldı. Dolabı ilk aldığı yerde deneme yapan Gönültunç, bu işi yapabileceğine inanarak Tokat’a getirdi.

İzleyip yapmayı öğrendiği dondurma yoğun ilgi gördü

Kent merkezindeki Şehitler Parkında tezgah açan Gönültunç, dondurmanın yapılışını internette gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyledi. Gönültunç, ''Oradaki videoları izleyerek kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Tamamıyla internetten gördüğüm şekliyle bu işi yapıyorum.

Makineyi almak için Antalya'ya gittim. Bir gün de orada çalıştım, yapabiliyor muyum diye. Videoda izlediğim şekilde oluyor mu diye. İlk yaptığımda olmadı, moralim bozuldu. 'Ben bunu yapacağım' dedim, kendimi motive ettim. İkinci yaptığımda oldu, sonraki yaptıklarımda ise daha iyi oldu. Tayland usulü dondurma burada olmadığı için görenler 'waffle mı yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Ne yaptığımı merak ediyorlar. Ben de burada dondurma yaptığımı anlatıyorum'' dedi.

'MÜŞTERİNİN SEÇTİĞİ MEYVELERDEN YAPILIYOR' Tayland usulünün külahta satılan dondurmalardan farklı olduğunu belirten Gönültunç, ''Diğer dondurmalardan farkı burada müşterinin kendi seçtiği meyvelerden yapılıyor olması. Seçilen meyveleri alıyorum, temizleyip koyuyorum. Burada müşterinin isteği doğrultusunda hazırlıyorum. Bu iş hız gerektiriyor. Çalıştığım alanın ısısı eksi 28 derece. Çok beklettiğimiz zaman donuyor. Malzemeyi dondurmadan aldığımız zaman rulo şeklini verebiliyoruz'' diye konuştu.