Lisenin bodrumunda deterjan üretip 470 bin liralık ciroya imza attılar

Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.

Fabrika gibi çalışıyorlar

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere okullar, hastaneler ve özel sektörden yoğun talep geliyor. Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında da birçok temizlik ürününü cami ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

Atölyede elde edilen kazançla okulun öğrencilerinden ihtiyaç sahibi 224 gence de destek sağlanıyor. Okulda, sıvı ve katı sabun, deterjan, cam sil, çamaşır suyu, iç ve dış cephe boyası başta olmak üzere 15 farklı kalemde üretim yapılıyor.

BİR YILDA 470 BİN LİRA CİRO Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Hedeflerinin öğrencilerin meslek hayatlarına adaptasyonlarını sağmak olduğunu belirten Yılmaz, imalata bir yıl önce başladıklarını, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Siparişlere yetişmek için uğraştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "70 metrekarelik bodrum katında kurduğumuz atölyede ürünlerimizi hazırlıyoruz. Aldığımız siparişlere göre çalışma saatlerimiz değişiyor. Günde 3 ton deterjanla 1,5 ton boya üretebilecek kapasitedeyiz. İlk yılımızda 470 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise bu rakamı bir milyon liraya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu."

ÜRETİM ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDİYOR Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencisi Merve İrez de okul bünyesinde kurulan atölyede meslek hayatına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Öğretmenlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İrez, "Aldığımız siparişleri hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Burada boya, sabun ve temizlik ürünleri yaparak okulumuza, aile bütçemize ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.