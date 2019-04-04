FİNANS

Lisenin bodrumunda deterjan üretip 470 bin liralık ciroya imza attılar

KOBİ HABERLERİ  | 04.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.

Fabrika gibi çalışıyorlar

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere okullar, hastaneler ve özel sektörden yoğun talep geliyor. Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında da birçok temizlik ürününü cami ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.
Atölyede elde edilen kazançla okulun öğrencilerinden ihtiyaç sahibi 224 gence de destek sağlanıyor. Okulda, sıvı ve katı sabun, deterjan, cam sil, çamaşır suyu, iç ve dış cephe boyası başta olmak üzere 15 farklı kalemde üretim yapılıyor.

BİR YILDA 470 BİN LİRA CİRO

BİR YILDA 470 BİN LİRA CİRO
Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Hedeflerinin öğrencilerin meslek hayatlarına adaptasyonlarını sağmak olduğunu belirten Yılmaz, imalata bir yıl önce başladıklarını, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.
Siparişlere yetişmek için uğraştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "70 metrekarelik bodrum katında kurduğumuz atölyede ürünlerimizi hazırlıyoruz. Aldığımız siparişlere göre çalışma saatlerimiz değişiyor. Günde 3 ton deterjanla 1,5 ton boya üretebilecek kapasitedeyiz. İlk yılımızda 470 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise bu rakamı bir milyon liraya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu."

ÜRETİM ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDİYOR

ÜRETİM ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDİYOR
Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencisi Merve İrez de okul bünyesinde kurulan atölyede meslek hayatına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Öğretmenlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İrez, "Aldığımız siparişleri hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Burada boya, sabun ve temizlik ürünleri yaparak okulumuza, aile bütçemize ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.
Öğrencilerden Mithat Olgun da okuduğu bölümü atölyedeki üretim sayesinde sevdiğini belirtti. Keyifle çalıştıklarını dile getiren Olgun, "Okula severek geliyoruz. Bölümümüzü uygulamalı olarak görmek, farklı boya ve temizlik ürünlerini yapabilmek bizi mutlu ediyor. Elde edilen gelirin okulumuza, bizlere ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza yarar sağladığını bilmek ise bizleri ayrıca motive ediyor." diye konuştu. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
atölye Hatay okul Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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