FİNANS

Ordu'da yapılıyor! Tanzanya ve Çin'e ihraç ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 26.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ordu'da yerleşik bir firma tarafından üretilen fındık yağı Tanzanya ve Çin'e ihraç edilmeye başlandı.

Tanzanya ve Çin'den bir süre önce kente gelen iş adamları, Altınordu ilçesinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerde fındık yağı ihracatı için anlaşmaya varıldı.
Fabrikada tırlara yüklenen yağlar, Trabzon Limanı'na gönderildi.
Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş, tırların gidişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır Tanzanya ve Çin'e ihracat yapabilmek için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Çin'e birkaç yıl önce yağ ihracatı yaptıklarını ancak aradaki mesafenin uzunluğu gibi nedenlerle bunun devamının sağlanamadığını belirten Altaş, Tanzanya'ya ise ilk defa sofralık yağ sattıklarını ifade etti.
Altaş, herhangi bir kimyasal kullanmadan ürettikleri fındık yağının Amerika, İtalya, Tayvan, Irak, Suriye, Senegal ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeye gönderildiğini dile getirerek, "Bu ülkelerin yanında Çin ve Tanzanya pazarını oldukça önemsiyoruz. Çin dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Tanzanya ise Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Bu nedenle iki ülkeye yapılan ihracata oldukça önem veriyoruz." dedi.
Tanzanya ve Çin'e aspir ve ceviz yağı ihracatına da başladıkları anlatan Altaş, söz konusu iki ülkeden ballı fındık ve ballı fıstık ezmesine de ilgi olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZ ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 90'INI İHRAÇ EDEBİLMEK'

'HEDEFİMİZ ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 90'INI İHRAÇ EDEBİLMEK'
Altaş, Çin ve Tanzanya'ya bu yıl içinde çok miktarda sofralık yağ ihraç edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 90'ını ihraç edebilmek. Önceden yüzde 10 ihracat yapıp yüzde 90'ını iç piyasaya gönderiyorduk. İnşallah yıl sonunda bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için ülkemizin kaliteli fındığına ve cevizine güveniyoruz." diye konuştu. Firmanın Dış Ticaret Müdürü İlker Kırcı da Çin'e bu hafta içinde 536 ton fındık, ceviz ve aspir yağı göndereceklerini, aynı şekilde Tanzanya'da sevkiyatın hızla devam ettiğini dile getirdi. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
fındık yağı ordu ihraç

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