Ormanın çöpünü işleyerek ekonomiye kazandırıyor

Küçük yaşlarda gittiği Almanya'da bir süre organik ürünlerden yapılan dekoratif süs ürünlerini pazarlayan bir firmada çalışan Ramazan Çevirgen (44), Türkiye'ye döndükten sonra Banaz ilçesinde 5 bin metrekarelik tesis kurdu.

20 ülkeye ihraç ediyor

Ramazan Çevirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanın çöpünü işleyerek ekonomiye kazandırdıklarını, Türkiye'ye döviz girdisi sağladıklarını söyledi.

120 değişik ham maddeden bine yakın süs ürünü ürettiklerini, ürünlerin tamamını yurt dışına sattıklarını belirten Çevirgen, bunların Avrupa ülkelerinde ev süsü olarak ilgi gördüğünü, evlerin dış kapılarında ve mezarlıklarda kullanıldığını anlattı.

Yurt dışındaki fuarları yakından takip ettiğini, iş bağlantılarını bu fuarlarda gerçekleştirdiğini dile getiren Çevirgen, "Ülkemizde üretim maliyetleri daha düşük olduğu için biz Avrupa'ya daha ucuz ürün sunabiliyoruz. 3 avrodan 200 avroya kadar ürün var elimizde. Her geçen yıl ürün çeşitliliğimiz artıyor. Ülkemize döviz girdisi sağladığımız için, insanlara iş verdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

'DOĞADAKİ BİR DİKEN BİLE BİE HAM MADDE' Ürettikleri ürünlerin taşınmasının güç olduğunu, özel paketleme yöntemleri ile hazırladıkları ürünleri talep eden firmaların anlaştığı tırlarla yurt dışına gönderdiklerini anlatan Ramazan Çevirgen, Türkiye'deki ormanlardaki bitki çeşitliliğinin çok zengin olduğunu vurguladı.