Tarhanadan cips yaptı, siparişlere yetişemiyor

Aksaray’ın Eskil ilçesi Küçük Gözlük Yaylası'nda eski günleri yad etmek için tarhana yapan çiftçi Bülent Altan, özlemle yaptığı tarhanayı geliştirmek için tarhana cipsini üretti. Sadece buğday ve yoğurt karışımıyla yapılan tarhana cipsi kısa sürede bölgede beğeniyle tüketilirken çiftçi Altan, tarhana cipsinin ticaretini yaparak yeni bir lezzete imza attı. Tarhana cipsi doğallığıyla da ilgi görürken Altan yeni açtığı kazanç kapısıyla geçimini sağlıyor.

Tarhananın geçmiş zamanlarda Anadolu’nun vazgeçilmez kuruyemiş ürünü olduğunu belirten Bülent Altan, “Bu tarhana bizim geçmiş zamanda yediğimiz, çok sevdiğimiz mahsullerden birisiydi. Zamanla, bu lezzet unutulmaya başladı. Biz de geçmişe özlem duyduğumuz için tarhana yapmak istedik. Şu an yüzde 90 tarhana tadı veriyoruz. Bu iş zamanla çok talep görmeye başlayınca ticaretini yapmaya başladık. Ailemle ve birkaç arkadaşla birlikte bu işin ticaretini yapıyoruz. Biz bunun satışına başladığımızda, piyasada satılan patates cipsleri ile rekabet edebileceğimiz söylendi” dedi.



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