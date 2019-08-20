FİNANS

Tarhanadan cips yaptı, siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Aksaray’da Anadolu’nun meşhur tarhanasına özlemle yola çıkan çiftçi, unutulmaya yüz tutan tarhananın cipsini yaparak yeni bir lezzete imza attı.

Aksaray’ın Eskil ilçesi Küçük Gözlük Yaylası'nda eski günleri yad etmek için tarhana yapan çiftçi Bülent Altan, özlemle yaptığı tarhanayı geliştirmek için tarhana cipsini üretti. Sadece buğday ve yoğurt karışımıyla yapılan tarhana cipsi kısa sürede bölgede beğeniyle tüketilirken çiftçi Altan, tarhana cipsinin ticaretini yaparak yeni bir lezzete imza attı. Tarhana cipsi doğallığıyla da ilgi görürken Altan yeni açtığı kazanç kapısıyla geçimini sağlıyor.

Tarhananın geçmiş zamanlarda Anadolu’nun vazgeçilmez kuruyemiş ürünü olduğunu belirten Bülent Altan, “Bu tarhana bizim geçmiş zamanda yediğimiz, çok sevdiğimiz mahsullerden birisiydi. Zamanla, bu lezzet unutulmaya başladı. Biz de geçmişe özlem duyduğumuz için tarhana yapmak istedik. Şu an yüzde 90 tarhana tadı veriyoruz. Bu iş zamanla çok talep görmeye başlayınca ticaretini yapmaya başladık. Ailemle ve birkaç arkadaşla birlikte bu işin ticaretini yapıyoruz. Biz bunun satışına başladığımızda, piyasada satılan patates cipsleri ile rekabet edebileceğimiz söylendi” dedi.

'TAMAMEN DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR CİPS'

Tarhana cipsinin tamamen doğal olduğunu belirten Altan, “Sadece buğday ve yoğurtla yapılan gayet doğal ve sağlıklı bir madde olduğu için özellikle memurlar bizden yoğun bir şekilde buğday cipsi istedi. Hatta birçoğu ‘Artık çocuğumuza marketlerde satılan cipslerden değil, doğal ve sağlıklı olan bu cipslerden yedirteceğiz’ dediler. Biz bunu daha seri bir şekilde üretmeye çalışıyoruz ve şu an için patates cipsi ile yarışıyoruz” şeklinde konuştu.

'TADINI GÜNEŞTEN ALIYOR'

Tarhana cipsinin yapım aşamasını anlatan Altan, “Bunun yapım aşması, sert buğdayı getirip, değirmende yıkatıyoruz. Kendi ezme değirmenimiz var, orada eziyoruz. Eski zamanlarda olduğu gibi kazanlarda kaynatıp, soğumasını bekliyoruz. Sonrasında, yoğurdu iki gün bekletip, ekşimelerini sağladığımız yoğurtlarla karıştırıp, makinemizin üzerine seriyoruz. Sonrasında da bir gün içerisinde güneşte kuruyor ve hazır oluyor. Bu tadını, güneşten aldığı için güneşin olduğu gün bizim için çok iyi oluyor” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Evlerin çatılarında yapılıyor! Kilosu 20-25 TLEvlerin çatılarında yapılıyor! Kilosu 20-25 TL
Hobi olarak başladı şimdi talebe yetişemiyor!Hobi olarak başladı şimdi talebe yetişemiyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksaray Tarhana CIPS geçim kaynağı

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Asrın projesi hız kesmiyor

Asrın projesi hız kesmiyor

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Üreticisi paraya para demiyor

Üreticisi paraya para demiyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

7 ülkeye ihracat yaptırıyor

7 ülkeye ihracat yaptırıyor

Ev hanımıydı izlediği belgeselden etkilendi! Bu işi yapıyor

Ev hanımıydı izlediği belgeselden etkilendi! Bu işi yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıgöl’de evlerin üstü kırmızıya büründü! Ev salçaların kilosu 20-25 TL

Evlerin çatılarında yapılıyor! Kilosu 20-25 TL

Akvaryum karidesine Türkiye’nin her yerinden talep var

Hobi olarak başladı şimdi talebe yetişemiyor!

Ekinezya ve melisa üreticilerin yüzünü güldürüyor! Yok satıyor

Üreticisine çok kazandırıyor

Kekik yağı, antibiyotik kullanımını azaltacak

Birçok hastalığa şifa kaynağı!

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.