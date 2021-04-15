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Pi coin nedir? Pi coin ne kadar? İşte yorumlar...

15.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hâlâ blockchain teknolojisinin ilk günlerindeyiz ve Pi ağı ve madeni para kalabalık bir alan arasında öne çıkmayı umuyor. Pi coin şu anda beta modunda, ancak kullanıcıları ağızdan ağza ağa düğüm olarak eklemeyi düşünüyorlar. Pi coin nedir? Pi coin ne kadar? İşte yorumlar...

Pi coin nedir? Pi coin ne kadar? İşte yorumlar...

Son günlerde birçok kripto para sever tarafından tanınan, sıklıkla kripto paraların arasında ismini duyduğumuz Pi Coin, aslında daha borsaya düşmedi. Son derece yeni olan bu kripto para, yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Pİ COİN NEDİR?

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en çok kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir.

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

Pi, temelde Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı mantığa sahip olsa da işleyiş açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Pi Coin Nedir? Sorumuzdan sonra Pi Network olarak da adlandırılan bu mantığı gelin kısaca inceleyelim.

Pİ NETWORK NEDİR? Pİ COİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlattıktan sonra Pi Network her 24 saatlik periyotlarda size Pi kazandırıyor. 24 saatlik bu kazım işlemini üç kere tamamladıktan sonra artık katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz bu güvenlik çemberine dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet ederek kazım işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca sisteme sizin referans kodunuz ile üye olan arkadaşlarınızdan sadece 5 tanesinin yaptığı kazım işleminden yararlanabilirsiniz.

Diğer tüm kripto para birimlerinin üretiminde olduğu gibi Pi'de de kazım işlemi belirli seviyelere ulaştıktan sonra yarılanma da denilen halving işlemi gerçekleşiyor. Yani anlayacağınız mevcut üye 10 sayısının yeni kuvvetlerine ulaştıkça yaptığınız kazım işleminden kazancınız yarıya düşüyor. Kripto paralarda bu sistemin var olması ise paranın gün geçtikçe zor elde edilmesini ve değer kazanmasını amaçlıyor.

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